F1: Latifi verso la conferma in Williams, le parole del boss Capito

Il Belgio ha riaccolto il circus della Formula 1 dopo tre settimane di pausa. In terra fiamminga i discorsi non sono focalizzati soltanto sulla gara di domenica, ma anche sul mercato piloti. Nella giornata di ieri è arrivata la conferma ufficiale per Sergio Perez, che sarà il secondo pilota Red Bull anche nel 2022; sempre nel pomeriggio, la Williams ha formalmente lasciato intendere che Nicholas Latifi sarà un loro pilota anche nel 2022.

Nessun comunicato stampa, ma parole importanti da parte del boss della scuderia britannica Jost Capito: “Non sono rimasto impressionato, perché conosco le sue capacità. In Ungheria ha fatto una gara fantastica, ma ne ha fatte di fantastiche anche in passato. E’ stato impressionante, ma io non sono rimasto impressionato. So bene cosa posso aspettarmi da lui e raramente fa errori. Quando lo segui, capisci che è capace di fare ciò che gli chiedono i suoi ingegneri. E’ un ottimo pilota in gara e ha meritato il posto nel nostro team, sicuramente“.

Parole che suonano come un gran bell’attestato di stima nei confronti del canadese, che nelle scorse settimane aveva dichiarato di essere pronto a raccogliere il testimone di prima guida in caso di partenza di George Russell. E Capito è d’accordo con questa visione: “Credo che stia migliorando di gara in gara. Ha personalità ed è al posto giusto per guidare il team. Lui è molto chiaro nelle sue indicazioni, lavora bene con il team e gli ingegneri, è motivato e sa motivare. Direi che tutto questo può portare Nicholas al rinnovo“.

Per Latifi la stagione 2021 è quella della sua conferma a buonissimi livelli. Prove molto più solide rispetto all’anno da rookie e la soddisfazione del settimo posto nel Gran Premio d’Ungheria avanti all’incensato compagno di squadra, che hanno significato i primi sei punti della sua carriera.

Foto: LaPresse