Takaaki Nakagami guida la classifica combinata al termine delle prove libere del Gran Premio di Stiria, decima tappa del Motomondiale 2021. Il meteo ha inciso con la pioggia che è arrivata durante la FP2, una condizione che potremo ritrovare nel corso del week-end.

Il nipponico ha rilasciato ai microfoni di ‘Speedweek.com’: “Questo percorso non è molto impegnativo dal punto di vista fisico, non ci sono molte curve al Red Bull Ring. Bisogna frenare molto forte in diverse curve, mi sento bene in moto”.

Il portacolori di Honda ha continuato dicendo: “Abbiamo testato un nuovo impianto frenante di Brembo nelle FP1, ci siamo trovati bene. Il nostro ritmo per la gara non è male, ma dobbiamo continuare a lavorarci domani mattina”.

Nakagami guarda al proseguo del fine settimana, pronto a dare spettacolo in Austria: “Nel secondo turno di prove libere non ho rischiato molto. All’inizio della sessione ho cercato di concentrarmi sulle condizioni, ma poi dopo dieci minuti ha smesso di piovere e si è asciugato molto rapidamente Domenica c’è la possibilità che piova, quindi dobbiamo essere pronti anche in queste condizioni”.

Foto: LaPresse