MotoGP su TV8, GP Stiria 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

L’autodromo di Spielberg sarà teatro, nella giornata di sabato 7 agosto, delle qualifiche del Gran Premio di Stiria, decimo round del Motomondiale 2021. In MotoGP sul giro secco si è instaurato un autentico duopolio Yamaha-Ducati. La Casa di Iwata ha sinora realizzato la miglior prestazione cronometrica per 6 volte (cinque con Fabio Quartararo e una con Maverick Viñales), mentre in 3 occasioni la più rapida è stata la Casa di Borgo Panigale (con Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Johann Zarco).

Invece, guardando alle classi inferiori, in Moto2 lo spagnolo Raul Fernandez ha realizzato quattro pole position nelle ultime cinque gare, a fronte delle quali ha però ottenuto “sole” due vittorie. Nel long run il compagno di squadra Remy Gardner si sta infatti rivelando più efficace, tanto da comandare la classifica iridata con 31 punti di vantaggio. Invece in Moto3 il solo pilota capace di bissare una propria pole position è stato il giapponese Tatsuki Suzuki, che però per quanto rapidissimo sul giro secco, non è ancora stato in grado di andare oltre la quinta piazza in gara! Qualcuno spezzerà il duopolio e cosa accadrà nelle categorie inferiori? Per avere risposta a queste domande, basterà seguire le qualifiche in TV. Come?

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita la sintesi delle qualifiche di tutte le classi. Non saranno trasmesse le prove libere del mattino.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta le qualifiche e ogni turno di prove libere di tutte le classi. Le qualifiche saranno proposte anche su Sky Sport Uno (201).

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Inoltre la differita delle qualifiche sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

GP STIRIA 2021 – PROGRAMMA QUALIFICHE E PROVE LIBERE

GUIDA TV8

15.30-16.45 MotoGP, Moto2, Moto3 Sintesi Qualifiche (Differita)

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

Foto: MotoGPpress.com