La decisione di Valentino Rossi di lasciare le gare a fine stagione ha spiazzato e colpito molti dei protagonisti del paddock degli ultimi anni. Tra questi ha voluto salutare il campione di Tavullia anche uno dei suoi rivali storici, parliamo di Max Biaggi.

Il pilota romano ha affidato ai social il suo messaggio indirizzato a Rossi con il quale ha avuto una rivalità storica e che ha letteralmente diviso l’Italia:”Non abbiamo mai fatto finta di essere amici, né in pista né fuori, ma abbiamo animato una delle rivalità più belle del motociclismo di sempre”.

Biaggi non esclude che in futuro si possa creare con Rossi anche quel rapporto d’amicizia che nei fatti non c’è mai stato: “Questo manca a noi, ai nostri tifosi: magari ci ritroveremo davanti un bicchiere a farci qualche risata. Penso che sarà complicato non trovare l’adrenalina nei week end di gara, ma puoi pensare di fare tante cose che prima non avresti mai potuto fare e credimi non è così male, buona vita Vale“.

Foto: Shutterstock