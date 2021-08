Quella di oggi è una giornata storica per la MotoGp: Valentino Rossi dice addio alle gare. Sarà questa la sua ultima stagione da pilota. Nella conferenza stampa ha raccontato quanto questo sport gli abbia dato sotto tutti i punti di vista, svelando che nel suo futuro ci sono ancora le gare ma su quattro ruote.

Del ritiro annunciato dal campione di Tavullia ha parlato anche Marc Marquez che ha parlato così del Dottore: “Giornata storica eccezionale. Pensavo facesse un anno in più con il suo team e suo fratello, ci voleva per il paddock. Ha fatto una carriera con risultati incredibili, da leggenda. E penso che abbia portato tanto in pista e abbia dato tanto al motociclismo”.

Marquez ha sottolineato quanto Rossi sia stato importante per la crescita di moltissimi atleti: “Ci ha insegnato tanto. Il rapporto personale? Abbiamo preso strade diverse. Rossi non è solo andato forte in pista, ha fatto un passo in più, ha portato tanta gente al motociclismo e penso che il carisma che ha è una cosa naturale. Tutto questo da fuori si vede”.

In chiusura dell’intervista riportata anche dalla Gazzetta dello Sport lo spagnolo ha parlato anche della sua condizione fisica: “E’ stato bello potersi allenare bene in questa pausa estiva ho ripreso ad allenarmi in modo tradizionale in bici, in motocross, anche se ovviamente senza fare grandi salti. Mi sento meglio, fisicamente è una progressione continua, il braccio e la spalla si devono riadattare alla moto, in particolare le masse muscolari, il braccio e la spalla”.

Foto: MotoGP.com Press