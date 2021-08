MotoGP, Mondiale 2021: Lorenzo Savadori torna in pista a Silverstone

Lorenzo Savadori torna nel Motomondiale. Il pilota veneto si appresta a rientrare in MotoGP dopo l’infortunio che gli ha impedito di correre il secondo evento di Spielberg. L’alfiere di Aprilia sarà regolarmente iscritto al Gran Premio di Gran Bretagna che dopo una stagione rientra nel calendario.

Il teammate dello spagnolo Aleix Espargarò ha rilasciato a ‘Speedweek’: “L’infortunio non è lontano, ma domani farò un controllo per verificare la situazione ed ottenere l’autorizzazione per le corse. Non vedo l’ora di tornare in moto e vedere come reagirà la mia caviglia”.

Savadori è scivolato all’inizio del GP di Stiria in una carambola che ha coinvolto anche lo spagnolo Daniel Pedrosa (KTM). La gara è stata successivamente sospesa per permettere ai commissari di ripulire la pista e spegnere l’incendio che era nato dall’incidente.

L’alfiere di Gresini ha chiuso dicendo: “Dovrò stringere i denti, ma sono pronto per affrontare questo weekend. La condizione fisica rende le cose più difficili. Non conosco bene Silverstone, ci ho guidato l’ultima volta nel 2013, ma è una pista veloce e bella”.

