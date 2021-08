Jorge Martin ha realizzato la pole position nel Gran Premio di Austria. Per l’alfiere della Ducati Pramac è la terza miglior prestazione cronometrica della stagione, la seconda consecutiva. Senza ombra di dubbio si tratta di un risultato da incorniciare per l’iberico che quindi domani scatterà davanti a tutti. Ecco quanto ha dichiarato a caldo ai microfoni di Sky Sport MotoGP subito dopo la fine delle qualifiche.

“Furbo a prendere il traino di Zarco? No no, io penso che la mia giornata di oggi sia stata da rookie! Alla mattina sono caduto, non riuscivo a guidare come volevo, probabilmente proprio perché mi manca l’esperienza. Mi trovavo malissimo, soprattutto in frenata. Abbiamo provato a cambiare qualcosa nell’FP4 e ha funzionato, perché ho fatto uno step in avanti. Però sono caduto ancora e fortunatamente non mi sono fatto troppo male”.

“Le due cadute mi hanno tolto fiducia. Per fortuna ho fatto un bel Q1, perché sono riuscito a entrare in Q2. A quel punto devo ammettere che ho cercato le scie. Prima ho preso quella di Pecco e poi quella del mio compagno di squadra, però oggi era importante perché non ero in grande fiducia. Proprio per questo fare il record della pista è incredibile. Ho tanta voglia di guardare la qualifica perché ancora non ci credo, sono in un momento molto felice. Forse volevo troppo al mattino, ho guidato esageratamente aggressivo. Nel pomeriggio invece ho guidato pulito e senza errori”.

“Come mai cado tanto? Perché mi manca esperienza. Sto imparando a stare più tranquillo e a non aprire sempre e comunque tutto il gas”.

“Cosa penso di Viñales? Che quando non ti riescono le cose è normale inc..arsi! È successo anche a me in Moto2 con la KTM. Però lui è uno dei migliori del mondo e sono sicuro che tornerà al vertice”.

Quali sono le prospettive per la gara di domenica? “L’obiettivo per domani? Diciamo che spero di avere un buon ritmo, in maniera tale di lottare per il podio. Chiudere nei primi tre può essere l’obiettivo”.

FOTO: MotoGPpress.com