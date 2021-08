Francesco Bagnaia scatterà dalla terza posizione nel GP d’Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Red Bull Ring. Il centauro della Ducati è riuscito a conquistare la prima fila in qualifica e nella gara di domani partirà appena alle spalle dello spagnolo Jorge Martin e del francese Fabio Quartararo. Il piemontese erano uno dei grandi favoriti per conquistare la pole position, ma è stato un po’ sfortunato con le gomme Michelin e ha pescato degli pneumatici non così performanti. Il ribattezzato Pecco avrà comunque modo di prendere il via dalle piazzole nobili dello schieramento di partenza e ha tutte le carte in regola per poter ambire alla vittoria.

Francesco Bagnaia si è soffermato proprio sul problema delle gomme ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Ti danno delle gomme, ma a volte funzionano e a volte no. Sembrerebbe assurdo che dopo domenica scorsa mi sia ricapitato. Stamattina avevo un gap incredibile e avevo fatto 1:22.8 pur sbagliando. Oggi pomeriggio con la prima gomma non riuscivo a stare in pista, la seconda non era così performante. In ogni caso sono terzo, sono contento e ho il ritmo per fare bene. Spero di non incappare in qualche altro problema domani“.

Il centauro della Ducati è molto soddisfatto del suo passo gara e ha proseguito: “La FP4 è stata molto importante. Sono partito con una gomma usata, l’ho portata a 31 giri e ho fatto 1:25.0 che era quasi il mio giro migliore della scora settimana. Ho provato diverse mappe, all’ultimo giro sono tornato indietro e tutto ha funzionato bene. Sono contento di come stiamo andando“.

Foto: MotoGP.com Press