Johann Zarco chiude nella ghiaia il suo Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, il francese ha deluso le attese e ha chiuso con uno “zero” pesantissimo in ottica iridata. Dopo un avvio di campionato eccellente, da qualche tempo il portacolori del team Ducati Pramac sta facendo fatica.

La caduta odierna, dopotutto, lo va a confermare. “Non ho corso una brutta gara, sono anche stato in grado di attaccare, ma quando è stato necessario scendere sull’1:24 basso non ci sono riuscito – spiega a GPinside – Quando sono caduto il ritmo non era alto, ma facevo comunque fatica a reggere il passo degli altri. Non ero affatto nei tempi sul giro che potevo fare il giorno prima. E’ frustrante, ma per vincere le gare bisogna fare di più, invece ora mi devo accontentare di qualche punto. Oggi, se non avessi cercato di migliorare qualcosa in gara, di trovare un altro ritmo, avrei sofferto, e non volevo soffrire. Per questo motivo, purtroppo cado”.

La classifica generale si è fatta complicata, con Fabio Quartararo che ha conquistato altri punti. “Fortunatamente c’è stato questo cambio di condizioni che ha reso una lotteria infernale la fasi finali della gara, e questo mi tiene ancora in corsa per il campionato. La moto ha il potenziale per vincere un po’ ovunque, ma bisogna riuscire a sbloccarsi”.

Credit: MotoGP.com Press