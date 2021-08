Alla vigilia delle prove libere del Gran Premio d’Austria 2021, undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP, c’è grande curiosità per vedere nuovamente all’opera le Suzuki con il nuovo holeshot posteriore dopo i buoni risultati ottenuti (anche grazie a questo dispositivo) lo scorso weekend sempre al Red Bull Ring di Spielberg.

“Il team ha svolto un lavoro straordinario durante la pausa estiva e la moto si sente meglio che mai, soprattutto con il nuovo dispositivo. Sono stato davvero soddisfatto della mia prestazione di domenica, la vittoria era un po’ fuori dalla mia portata ma il secondo posto è stato un bel modo per ripagare la squadra e dare il via alla seconda metà della stagione“, dichiara Joan Mir al sito ufficiale della Suzuki.

“Non vedo l’ora di correre di nuovo questo fine settimana e puntare alla vittoria, abbiamo sicuramente buone informazioni raccolte dalla gara della scorsa settimana e che possono aiutarci. La mia prestazione è già buona qui e se riusciamo a trovare quei miglioramenti in alcune aree potrebbero permettermi di arrivare al primo posto. Vediamo cosa possiamo fare”, conclude il campione del mondo in carica.

Grandi ambizioni sempre in casa Suzuki anche per Alex Rins: “È stato un fine settimana strano per me al GP della Stiria, ho avuto un buon passo durante le prove e poi ho faticato un po’ in gara. Ma io e il team stiamo lavorando per trovare le migliori impostazioni in vista del prossimo weekend di gara e sono sicuro di poter ottenere un buon risultato. È importante analizzare tutti i dati per scoprire cosa è successo durante la prima gara in Austria per migliorare le nostre prestazioni per la seconda gara“, spiega il catalano.

“Di solito la seconda gara sullo stesso circuito è piuttosto serrata perché tutti migliorano, quindi dovremo mantenere la concentrazione. Il mio settimo posto domenica scorsa è stato buono, ma ovviamente ho fame di altro e spero di essere molto più in alto questa volta, so di poter essere veloce nelle curve e questo è importante” conclude Rins.

Credit: MotoGP.com Press