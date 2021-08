MotoGP, GP Stiria 2021: numeri, statistiche, curiosità. Spielberg è una fortezza Ducati. La Yamaha non vi ha mai vinto

Dopo ben cinque settimane di pausa, il Motomondiale fa finalmente il proprio ritorno in azione. Domenica 8 agosto le ostilità riprenderanno sul tracciato di Spielberg, dove si correrà il Gran Premio di Stiria. La gara non era inserita nel calendario originale, ma la cancellazione del GP di Finlandia, previsto per l’11 luglio, ha spinto la Dorna a cambiare il programma aggiungendo una competizione sul veloce circuito austriaco, dove vedremo un double header. Infatti si gareggerà per due weekend di fila, in quanto a Ferragosto è previsto il Gran Premio d’Austria.

Quella di Spielberg è una storia piuttosto tormentata, poiché su questa pista si è disputato un numero esiguo di appuntamenti valevoli per il Motomondiale. Fino all’inizio degli anni ’90, gli appuntamenti austriaci si correvano altrove. L’autodromo prova a entrare nel giro del campionato iridato a due ruote nel 1996, ma gli spettatori scarseggiano e dopo l’edizione 1997 rinuncia all’evento.

Spielberg risorge solo a metà degli anni ’10 del XXI secolo per merito del coinvolgimento diretto della Ktm in MotoGP e degli investimenti Red Bull. Dal 2016 il tracciato stiriano è diventato presenza fissa, permettendosi il lusso di ospitare persino un double header nel 2020, evento che si ripeterà anche in questo 2021.

500cc/MOTOGP

Il signore assoluto del Red Bull Ring è Andrea Dovizioso, impostosi in 3 degli 8 GP iridati andativi in scena. Nessun altro centauro ha invece bissato una propria affermazione, a dimostrazione di quale sia la supremazia del trentacinquenne forlivese su questo tracciato che, peraltro, dice benissimo alla Ducati. La Casa di Borgo Panigale ha primeggiato 5 volte, raccogliendo quindi più successi di tutti gli altri marchi messi assieme.

TOP CLASS – ALBO D’ORO SPIELBERG

1996 – GP AUSTRIA – CRIVILLE’ Alex (SPA) {Honda}

1997 – GP AUSTRIA – DOOHAN Mick (AUS) {Honda}

2016 – GP AUSTRIA – IANNONE Andrea (ITA) {Ducati}

2017 – GP AUSTRIA – DOVIZIOSO Andrea (ITA) {Ducati}

2018 – GP AUSTRIA – LORENZO Jorge (SPA) {Ducati}

2019 – GP AUSTRIA – DOVIZIOSO Andrea (ITA) {Ducati}

2020 – GP AUSTRIA – DOVIZIOSO Andrea (ITA) {Ducati}

2020 – GP STIRIA – OLIVEIRA Miguel (POR) {Ktm}

250cc/MOTO2

Otto gare cadette a Spielberg e otto vincitori diversi! Riuscirà qualcuno a bissare una propria affermazione in questo 2021? Domenica l’unico a poterci provare è Marco Bezzecchi, in quanto è il solo centauro attualmente impegnato nella categoria ad aver già primeggiato.

Va rimarcato come l’Italia sia il Paese più blasonato in assoluto, avendo raccolto 3 degli 8 successi messi in palio.

CATEGORIA CADETTA – ALBO D’ORO SPIELBERG

1996 – GP AUSTRIA 250cc – WALDMANN Ralf (GER)

1997 – GP AUSTRIA 250cc – JACQUE Olivier (FRA)

2016 – GP AUSTRIA Moto2 – ZARCO Johann (FRA)

2017 – GP AUSTRIA Moto2 – MORBIDELLI Franco (ITA)

2018 – GP AUSTRIA Moto2 – BAGNAIA Francesco (ITA)

2019 – GP AUSTRIA Moto2 – BINDER Brad (RSA)

2020 – GP AUSTRIA Moto2 – MARTIN Jorge (SPA)

2020 – GP STIRIA Moto2 – BEZZECCHI Marco (ITA)

125cc/MOTO3

Nella categoria inferiore, Spielberg è sinonimo di storia del Motomondiale. Qui, nel 1996, l’allora diciassettenne Valentino Rossi ottenne il primo podio della sua carriera, classificandosi terzo. Interessante notare come, a differenza della Moto2, in Moto3 ci sia un pilota capace di ripetersi. Si tratta di Joan Mir, impostosi nel 2016 e 2017.

TERZA CLASSE – ALBO D’ORO SPIELBERG

1996 – GP AUSTRIA 125cc – GOI Ivan (ITA)

1997 – GP AUSTRIA 125cc – UEDA Noboru (JPN)

2016 – GP AUSTRIA Moto3 – MIR Joan (SPA)

2017 – GP AUSTRIA Moto3 – MIR Joan (SPA)

2018 – GP AUSTRIA Moto3 – BEZZECCHI Marco (ITA)

2019 – GP AUSTRIA Moto3 – FENATI Romano (ITA)

2020 – GP AUSTRIA Moto3 – ARENAS Albert (SPA)

2020 – GP STIRIA Moto3 – VIETTI Celestino (ITA)

