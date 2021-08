MotoGP, GP Stiria 2021: brutto incidente tra Savadori e Pedrosa. Moto in fiamme e gara sospesa

Bandiera rossa e sospensione del GP di Stiria, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Il tracciato di Spielberg, come accaduto l’anno scorso, nuovamente teatro di un incidente spettacolare e particolarmente brutto.

In uscita di curva-3 Daniel Pedrosa (wild card in questa corsa), in sella alla KTM, ha perso il controllo della sua moto finendo a terra. Un punto della pista particolarissimo perché si parla di una curva ceca, cioè non è possibile per il pilota vedere cosa ci sia in uscita dalla stessa.

Per questo, Lorenzo Savadori (Aprilia) non si è avveduto della presenza della KTM sull’asfalto, centrando in pieno la moto austriaca e finendo a terra lui stesso. Per fortuna, sia per Pedrosa che per Savadori non ci dovrebbero essere problemi seri, mentre le moto sono state devastate, con principio di incendio annesso.

🚩 RED FLAG 🚩 Race stopped due to safety conditions Incident at Turn 3 involving #26 @26_DaniPedrosa and #32 @lorysava32. Both riders conscious#StyrianGP 🏁 pic.twitter.com/raizLPDueE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 8, 2021

La sospensione della gara, per questo, è stata immediata. Si riprenderà con una nuova procedura di partenza, secondo la griglia originaria (Jorge Martin in pole) e saranno coperti 27 giri.

Race Direction 📋 Race to be restarted New race distance: 27 Laps.

Original grid positions#StyrianGP 🏁 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 8, 2021

Credit: MotoGP.com Press