Fabio Quartararo è accerchiato. Senza mezzi termini. Il leader della classifica generale della classe regina è solo contro tutti in questa sua caccia al primo titolo della carriera in MotoGP. La conferma arriverà sin da oggi, ovvero il venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2021.

Sul tracciato di Silverstone, infatti, “El Diablo” dovrà mettere in riga numerosi rivali, come si è visto in maniera lampante nella doppietta del Red Bull Ring. Il francese, che vanta ancora 47 punti di vantaggio in graduatoria su Francesco “Pecco” Bagnaia e Joan Mir, dovrà affilare le armi e non commettere il minimo errore, perché in casa Yamaha nessuno potrà dargli una mano. Al suo fianco non ci sarà più il licenziato Maverick Vinales, ma vedremo Cal Crutchlow che, per quanto si è visto sino ad ora è ancora particolarmente arrugginito dai mesi di stop. Passando al team SRT Petronas, invece, assieme a Valentino Rossi troveremo l’esordiente padrone di casa Jake Dixon, appena sbarcato dalla classe mediana.

In poche parole Ducati e Suzuki saranno all’attacco, anche se il lay-out del tracciato inglese dovrebbe premiare le moto di Iwata. “Pecco”, Jack Miller, Jorge Martin, Johann Zarco da una parte, Joan Mir e Alex Rins dall’altra, senza dimenticare Marc Marquez sulla Honda. Dalle ore 10.55 italiane di oggi (con la FP1) fino alle 15.10 (con la FP2), tutti questi rivali andranno a mettere in dubbio la leadership del nativo di Nizza che, fino all’arrivo della pioggia nel Gran Premio d’Austria sembrava lanciatissimo verso il titolo.

Sia ben chiaro, i 47 punti di margine sono ancora un bottino di tutto rispetto, ma la sensazione di essere “uno contro tutti” potrebbe non aiutare Fabio Quartararo in questa parte finale della stagione. Stiamo parlando di un fuoriclasse, certo, ma comunque appena ventiduenne. Se per caso arrivasse uno “zero”, tutto potrebbe cambiare, andandosi a complicare. Dalla giornata odierna capiremo molte cose, con “El Diablo” che proverà a ribadire la sua forza in una annata nella quale, senza alcuni colpi di sfortuna, avrebbe già in tasca il suo primo alloro nella classe regina.

