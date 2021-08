MotoGP, GP Gran Bretagna 2021: programma, orari e tv. Calendario prossima gara

Il double header di Spielberg si è appena concluso. Con il GP di Stiria e quello di Austria passati agli archivi, il Motomondiale si prende una settimana di pausa prima di tornare in azione. Domenica prossima, infatti, non si gareggia. MotoGP, Moto2 e Moto3 torneranno in azione nel weekend del 27-29 agosto sul tracciato di Silverstone.

Il Gran Premio di Gran Bretagna farà infatti il suo ritorno in calendario dopo essere stato cancellato nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19. La speranza è che Giove Pluvio sia clemente. Sappiamo bene quali siano le caratteristiche meteo dell’arcipelago britannico e non va dimenticato come nel 2018 si arrivò addirittura alla cancellazione, in quanto il tracciato era inondato.

Guarda il GP di Gran Bretagna di MotoGP live su DAZN

Attenzione agli orari! La Gran Bretagna non è nel nostro stesso fuso orario, dunque questo comporterà dei cambiamenti relativi al programma della gara.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura in chiaro di prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno in diretta l’intero weekend: prove libere, qualifiche, warm-up e gara di ogni classe.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Le differite saranno disponibili su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2021 – MOTOMONDIALE

VENERDI’ 27 AGOSTO

10.00-10.40 Moto3, prove libere 1

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 1

11.55-12.35 Moto2, prove libere 1

14.15-14.55 Moto3, prove libere 2

15.10-15.55 MotoGP, prove libere 2

16.10-16.50 Moto2, prove libere 2

SABATO 28 AGOSTO

10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

11.55-12.35 Moto2, prove libere 3

13.35-13.50 Moto3, Qualifiche – Q1

14.00-14.15 Moto3, Qualifiche – Q2

14.30-15.00 MotoGP, prove libere 4

15.10-15.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

16.10-16.25 Moto2, Qualifiche – Q1

16.35-16.50 Moto2, Qualifiche – Q2

DOMENICA 29 AGOSTO

10.00-10.20 Moto3, warm-up

10.30-10.50 MotoGP, warm-up

11.00-11.20 Moto2, warm-up

12.20 Moto3, GARA

14.00 MotoGP, GARA

15.30 Moto2, GARA

FOTO: MotoGPpress.com