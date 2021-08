Oggi domenica 29 agosto si disputa il GP di Gran Bretagna 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Silverstone. Si preannuncia grandissimo spettacolo sul tradizionale tracciato inglesi, conosciuto in ogni singolo dettaglio da tutti i piloti e dove nascono spesso gare avvincenti, equilibrate e avvincenti.

Guarda in streaming live il GP di Gran Bretagna su DAZN

Pol Espargarò scatterà dalle pole position in sella alla sua Honda e inseguirà una vittoria molto difficile, visto che sarà tallonato in prima fila dal nostro Francesco Bagnaia e dal francese Fabio Quartararo. Il piemontese punta al primo successo e spera di recuperare parte del distacco dal transalpino in classifica generale, l’alfiere della Ducati ha tutti i mezzi per mettere in difficoltà l’uomo della Yamaha. Ci si aspetta una bella gara da parte di Valentino Rossi, ottavo in qualifica e desideroso di ottenere un bel risultato. Proveranno a dire la loro anche Jorge Martin (quarto) e Marc Marquez (quinto), atteso Jack Miller con la Ducati soprattutto in caso di condizioni complicate.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del GP di Gran Bretagna 2021, tappa del Mondiale MotoGP. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Prevista la differita su TV8.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA MOTOGP: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 29 AGOSTO:

10.00-10.20 Moto3, warm-up

10.30-10.50 MotoGP, warm-up

11.00-11.20 Moto2, warm-up

12.20 Moto3, gara

14.00 MotoGP, gara

15.30 Moto2, gara

GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2021: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Warm-up di tutte le classi e gare di Moto3 e MotoGP, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Gara di Moto2, per gli abbonati, su Sky Sport MotoGP (canale 208).

Gare di tutte le classi in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite): Moto3 alle 14.30, MotoGP alle 16.15, Moto2 alle 17.45.

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go, su DAZN e su Now TV.

Gare di tutte le classi in differita streaming, gratis, su tv8.it: : Moto3 alle 14.30, MotoGP alle 16.15, Moto2 alle 17.45.

Warm-up e gare di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Gara della MotoGP in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 18.55, 21.00, 23.00 e nel rullo notturno.

