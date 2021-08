Domenica 29 agosto la MotoGP ritroverà il Gran Premio di Gran Bretagna. L’appuntamento ha una storia unica, poiché è nato in sostituzione della gara britannica per antonomasia. Infatti, sin dal 1949, il Tourist Trophy dell’Isola di Man è stato inserito nel calendario iridato ed era, quindi, valevole per il Mondiale. D’altronde l’evento era senza dubbio la competizione più prestigiosa in assoluto nel panorama motociclistico.

Tuttavia, subito dopo aver vinto l’edizione del 1972, Giacomo Agostini annunciò che non vi avrebbe mai più preso parte, in quanto riteneva che il tracciato di 62 km ricavato per le strade dell’isola fosse decisamente troppo pericoloso. Infatti, durante la gara riservata alla 125cc, aveva trovato la morte Gilberto Parlotti, grande amico di Ago. Ben presto tutti i piloti più forti si unirono al boicottaggio del centauro italiano, svuotando di significato il TT iridato. A partire dal 1977, l’appuntamento venne quindi stralciato dal Mondiale, venendo sostituito appunto dal neonato Gran Premio di Gran Bretagna. Quest’ultimo è sempre stato inserito in calendario, subendo però due cancellazioni. Nel 2018 a causa della fortissima pioggia, che esacerbò un lavoro di rifacimento della superficie malfatto, e nel 2020 per via della pandemia di Covid-19.

L’evento, che in questo 2021 vivrà la sua 43ma edizione, ha cambiato sede nel corso degli anni. Inizialmente affidato a Silverstone, è stato trasferito a Donington a partire dal 1987, rimanendovi fino al 2009. Dal 2010, invece, è tornato nella sua location originale. Dunque sinora il GP è andato in scena 23 volte a Donington e 19 a Silverstone.

TOP CLASS (500cc/MOTOGP)

Da quando è stato inserito nel Motomondiale, la classe regina ha sempre corso nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota più vincente in assoluto è Valentino Rossi, il quale è stato capace di imporsi per ben 6 volte. Il Dottore ha primeggiato nel 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 e 2015.

Tra gli uomini attualmente in attività, hanno vinto a Silverstone anche Marc Marquez (2014), Maverick Viñales (2016) e Alex Rins (2019).

GP GRAN BRETAGNA – VITTORIE TOP CLASS

6 – ROSSI Valentino [ITA] (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2015)

4 – SCHWANTZ Kevin [USA] (1989, 1990, 1991, 1994)

3 – ROBERTS Kenny Sr. [USA] (1978, 1979, 1983)

3 – DOOHAN Mick [AUS] (1995, 1996, 1997)

3 – STONER Casey [AUS] (2007, 2008, 2011)

3 – LORENZO Jorge [SPA] (2010, 2012, 2013)

2 – MAMOLA Randy [USA] (1980, 1984)

2 – GARDNER Wayne [AUS] (1986, 1992)

2 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] (2009, 2017)

Dunque sono nove i rider che hanno vinto più di un GP di Gran Bretagna. Fra di essi, in quattro hanno primeggiato con due moto diverse. Si tratta di Valentino Rossi (Honda, Yamaha); Casey Stoner (Ducati, Honda); Randy Mamola (Suzuki, Honda) e Andrea Dovizioso (Honda, Ducati).

Sono quattro anche i piloti a essersi imposti sia a Silverstone che a Donington. Tre di essi li abbiamo appena citati, poiché Rossi, Stoner e Dovizioso hanno trionfato su entrambi i circuiti. In questo caso, però, il quarto della lista è Wayne Gardner.

Per quanto riguarda le affermazioni italiane, se ne contano complessivamente 11. Oltre a quelle di Rossi (6) e Dovizioso (2) bisogna aggiungere i singoli successi di Franco Uncini (1982), Luca Cadalora (1993) e Max Biaggi (2001).

Capitolo costruttori, nel Gran Premio di Gran Bretagna hanno sinora vinto quattro marchi diversi, tutti attualmente impegnati in MotoGP. Comanda la Honda con 16 trionfi, seguita dalla Yamaha a 13 e dalla Suzuki a 10. Chiude la Ducati a quota 3.

MOTO2

Da quando la classe è stata istituita, nessun centauro è ancora riuscito a imporsi per più di una volta. L’albo d’oro, in tal senso, parla chiaro:

2010 – CLUZEL Jules (FRA)

2011 – BRADL Stefan (GER)

2012 – ESPARGARO Pol (SPA)

2013 – REDDING Scott (GBR)

2014 – RABAT Tito (SPA)

2015 – ZARCO Johann (FRA)

2016 – LÜTHI Thomas (SUI)

2017 – NAKAGAMI Takaaki (JPN)

2019 – FERNANDEZ Augusto (SPA)

Dunque, in linea teorica Lüthi e Augusto Fernandez, attualmente impegnati in Moto2, hanno la possibilità di diventare il primo uomo a vincere in una seconda occasione. Interessante notare come l’Italia non abbia ancora raccolto un successo in Moto2 a Silverstone.

MOTO3

Anche in Moto3 nessuno ha mai bissato una propria affermazione e, al tempo stesso, nessun italiano ha mai primeggiato.

2012 – VIÑALES Maverick (SPA)

2013 – SALOM Luis (SPA)

2014 – RINS Alex (SPA)

2015 – KENT Danny (GBR)

2016 – BINDER Brad (RSA)

2017 – CANET Aron (SPA)

2019 – RAMIREZ Marcos (SPA)

Foto: MotoGPpress.com