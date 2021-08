Siamo ormai ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, dodicesimo appuntamento della stagione in MotoGP, e per il leader della classifica generale, Fabio Quartararo, è in arrivo una tappa di capitale importanza per la sua rincorsa verso il primo titolo nella classe regina.

Dopo le lunghe vacanze estive, infatti, il nativo di Nizza sapeva che avrebbe dovuto correre in difesa nella doppietta del Red Bull Ring, cercando di limitare i danni nei confronti delle Ducati che, sul tracciato austriaco, solitamente banchettano senza lasciare scampo ai rivali. Invece, il classe 1999, ha disputato due ottime gare e, fino al sopraggiungere della pioggia nel secondo capitolo, stava quasi per andare ad ipotecare il titolo.

Invece, dopo la pioggia e gli ultimi caotici giri nei quali è successo letteralmente di tutto, non ha concluso che al settimo posto, lasciando sull’asfalto qualche punto di troppo. Sia ben chiaro, i suoi 47 punti di margine sui più immediati inseguitori, Francesco “Pecco” Bagnaia e Joan Mir, sono un ottimo viatico per il portacolori del team Yamaha Factory, ma la sua speranza era presentarsi a Silverstone con un bottino ancor maggiore.

Ad ogni modo, per “El Diablo”, la pista del Northamptonshire, potrebbe rappresentare un vero e proprio trampolino verso le prossime gare, dato che il lay-out del circuito inglese sembra favorire la sua M1. “Inizio il GP di Gran Bretagna con uno stato d’animo molto positivo – spiega al sito ufficiale del team Movistar Yamaha – Abbiamo esteso il nostro vantaggio in campionato e Silverstone è un circuito che mi piace in maniera particolare, sul quale abbiamo compiuto un grande passo avanti nel 2019 in termini di prestazioni. Penso che potrò fare bene se le condizioni meteo mi daranno una mano. Se pioverà sarà tutto da valutare, ma in ogni caso faremo del nostro meglio. Il mio obiettivo, come sempre, è lottare per la vittoria, in primo luogo perché questa è una delle mie piste preferite e in secondo luogo perché è un Gran Premio importante per la squadra che mette in palio punti pesanti”.

