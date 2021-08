Ultima apparizione della carriera (nell’ambito del Motomondiale) a Silverstone per Valentino Rossi, che si appresta ad affrontare nel weekend il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il Dottore è reduce dal miglior risultato dell’anno, con il rocambolesco ottavo posto del GP d’Austria sotto la pioggia, quindi il prossimo obiettivo sarà quello di riconfermarsi almeno nella top10 anche sul tracciato inglese.

“Silverstone è una pista che mi piace davvero tanto. E’ un grande tracciato ed è uno dei miei preferiti. E’ lungo e ha davvero tutto: parti veloci, a media velocità e sezioni molto tecniche. Di solito siamo piuttosto forti su quella pista, dunque speriamo di poterlo essere anche quest’anno”, dichiara il n.46 della Yamaha al sito ufficiale del Team Petronas a due giorni dalle prime prove libere del GP britannico.

“Speriamo anche che ci sia un buon meteo. Credo che le previsioni meteo siano ok, per ora, ma bisogna sempre essere pronti ad aspettarsi di tutto. La gara può partire asciutta e finire bagnata, o bagnata solo in qualche parte della pista. Non vedo davvero l’ora di correre a Silverstone in questo fine settimana“, conclude il nove volte campione del mondo.

Rossi che nel weekend verrà affiancato da un nuovo compagno di squadra, il britannico Jake Dixon (impegnato nel Mondiale Moto2), al debutto assoluto nella top class per sostituire l’infortunato Franco Morbidelli. “Questo fine settimana sarà difficile, ma non vedo l’ora di scendere in pista. È sempre emozionante correre in casa, ma quest’anno sarà davvero speciale. Il supporto dei tifosi è sempre fantastico lì, adoro la pista e penso che sarà una grande esperienza. Avere un grande pubblico e la conoscenza del circuito mi aiuterà davvero, anche se ovviamente non sono alla ricerca di un risultato in particolare. Esco e me la godo!”, il commento di Dixon.

Credit: MotoGP.com Press