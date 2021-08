MotoGP, GP Gran Bretagna 2021: i promossi e bocciati. Quartararo impeccabile, sconfitta Ducati

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2021 è andato in archivio a Silverstone per la MotoGP con la vittoria schiacciante di Fabio Quartararo, ormai sempre più lanciato verso il primo titolo mondiale della carriera. Da registrare il ritorno al vertice di Alex Rins con la Suzuki e lo storico primo podio di Aprilia in top class con un fantastico Aleix Espargarò. Dall’altro canto non mancano le note stonate, rappresentate in primis da Marc Marquez e dalle Ducati.

Andiamo a scoprire dunque nel dettaglio i promossi ed i bocciati del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 di MotoGP.

PROMOSSI

Fabio Quartararo: Ha dominato per tutto il weekend e gli è mancata di fatto solo la pole position, ma in gara ha dimostrato grande solidità mentale oltre alla sua netta superiorità in termini di prestazioni sul giro. Il Diablo continua ad allungare in testa al Mondiale ed è ormai vicino al primo sigillo iridato della carriera.

Alex Rins: Finalmente un lampo, dopo un periodo estremamente complicato tra cadute e problemi fisici, per il catalano della Suzuki. Vincitore dell’ultima edizione del GP britannico (nel 2019), si rende protagonista di una fantastica rimonta dalla quarta fila in griglia fino al secondo posto alle spalle di un ingiocabile Quartararo.

Aleix Espargarò: Dopo cinque stagioni di crescita costante, porta finalmente l’Aprilia sul podio a coronamento di un percorso importante di sviluppo da parte della casa di Noale. Il 32enne di Granollers concretizza il potenziale espresso in prova ed è autore di una gara tutta all’attacco, respingendo poi all’ultimo giro l’attacco di Miller per difendere un terzo posto estremamente significativo.

Pol Espargarò: Nonostante la pole position di sabato, opta per una strategia aggressiva e sfrutta la gomma soft al posteriore per guadagnare terreno nei primi giri prima di provare a resistere il più possibile nelle posizioni di vertice. Il quinto posto finale è soddisfacente e rappresenta di gran lunga il miglior risultato della sua prima stagione in Honda.

BOCCIATI

Marc Marquez: Quarto ritiro e quinta caduta in gara dell’anno per il fuoriclasse della Honda, che è autore di un brutto errore di valutazione nel corso del primo giro coinvolgendo nell’incidente anche la Ducati di un incolpevole Martin. Nuova grande occasione sprecata per un possibile podio.

Ducati: Tralasciando la parentesi del doppio appuntamento al Red Bull Ring, arriva la seconda gara consecutiva fuori dal podio per la casa di Borgo Panigale. Da salvare solo il quarto posto in rimonta di Jack Miller, mentre Bagnaia e Zarco affondano e chiudono addirittura fuori dalla top10. Sfortunato Martin.

Valentino Rossi: Il Dottore non riesce a confermarsi ad alti livelli dopo uno dei migliori sabati dell’anno, sprofondando addirittura fuori dalla zona punti in gara nonostante un primo giro positivo che lo aveva proiettato a ridosso della top5. Il 200° podio in carriera nella classe regina sembra ormai un miraggio…

Joan Mir: Una delle grandi delusioni del weekend e della gara. Esce sonoramente sconfitto dalla sfida con il compagno di squadra Rins e retrocede progressivamente ai margini della top10 a causa di un insolito decadimento degli pneumatici. Il campione iridato in carica sembra ormai destinato ad abdicare.

Miguel Oliveira: Disperso. Il portoghese della KTM ha fatto fatica per tutto il weekend, trovandosi spesso e volentieri in penultima posizione davanti al solo Jake Dixon (debuttante in MotoGP) e non riuscendo a ritrovare il giusto feeling nemmeno in gara. Terzo “zero” consecutivo per il vincitore del GP di Catalogna.

Credit: MotoGP.com Press