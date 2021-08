MotoGP, GP Austria 2021: programma prossima gara, tv, programma, streaming

Il Gran Premio di Stiria è ufficialmente passato agli archivi, ma dopo la pausa estiva la MotoGP non ha certo bisogno di riposarsi. Infatti domenica prossima si gareggerà nuovamente sulla stessa pista, in quanto all’autodromo di Spielberg è stato conferito un double header per recuperare il GP di Finlandia, cancellato a luglio.

Dunque si rimane al Red Bull Ring, dove nella giornata di Ferragosto si disputerà il Gran Premio d’Austria. Chissà se i risultati saranno i medesimi di oggi, oppure ci sarà un rimescolamento dei valori in campo. Non bisogna dimenticare come nel 2020 la situazione cambiò radicalmente nell’arco di una sola settimana. Dunque, qual è il programma della prossima settimana?

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura in chiaro di prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno in diretta l’intero weekend: prove libere, qualifiche, warm-up e gara di ogni classe.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Le differite saranno disponibili su TV8.it.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2021 – MOTOMONDIALE

VENERDI’ 13 AGOSTO

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

11.50-12.20 MotoE, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

16.50-17.20 MotoE, prove libere 2

SABATO 14 AGOSTO

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

11.50-12.20 MotoE, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

16.10 MotoE, E-Pole

DOMENICA 15 AGOSTO

8.20-8.40 Moto3, warm-up

8.50-9.10 Moto2, warm-up

9.20-9.40 MotoGP, warm-up

10.05 MotoE, GARA

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

