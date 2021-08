Si inizia a fare davvero sul serio nel Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, tutto è pronto per le attesissime qualifiche delle tre classi, che andranno a comporre le griglie di partenza delle gare di domani. Gli orari, saranno i canonici. GP della Moto3 alle ore 11.00, gara della Moto2 alle ore 12.20, quindi gara della classe regina a partire dalle ore 14.00.

Oggi, invece, il sabato di Spielberg prevedrà le FP3 di tutte le classi (anche la FP4 per la MotoGP), quindi saranno i cronometri a diventare i veri protagonisti. Dalle ore 12.35 si inizierà con la classe più leggera, quindi, dalle ore 14.10 scenderà in pista la MotoGP per la tanto agognata pole position, infine alle ore 15.10 chiuderà il programma la Moto2.

IN TV – Il sabato del GP d’Austria sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN.

TV8 (125 di Sky e 8 dgt) garantirà la trasmissione in differita delle qualifiche delle tre classi dalle ore 15.30.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno e sessione per non perdere nemmeno un istante della seconda tappa della doppietta del Red Bull Ring.

PROGRAMMA GP AUSTRIA MOTOMONDIALE 2021

Sabato 14 agosto

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Differita qualifica tre classi su TV8: ore 15.30

Replica qualifiche Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 18.30

Replica qualifiche Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 21.15

Replica qualifiche MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 19.30, 23.00

Credit: MotoGP.com Press