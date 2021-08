MotoGP, GP Austria 2021: Ducati favorita per la pole position, pioggia o asciutto non fa differenza

Quest’oggi sul tracciato di Spielberg andranno in scena le qualifiche del Gran Premio d’Austria, undicesimo round del Mondiale di MotoGP 2021. Si vedrà se i valori emersi sabato scorso, in occasione del GP di Stiria, verranno ribaditi anche nella giornata odierna, oppure se – viceversa – ci dovesse essere un rimescolamento della carte.

Di certo c’è che ieri, tra FP1 e FP2, i piloti si sono trovati a girare in condizioni completamente diverse. Asciutto al mattino e bagnato al pomeriggio. In effetti il meteo è tutt’altro che una sicurezza, poiché la Stiria ha emanato un allarme giallo per potenziali temporali piuttosto forti. Stando alle previsioni, l’orario più critico va dalle 11.00 alle 17.00. Pertanto le qualifiche, che andranno in scena tra le 14.10 e le 14.50, sono nella finestra dove la pioggia potrebbe essere protagonista. Le probabilità di un acquazzone sono attorno al 50%, dunque siamo sostanzialmente nel campo del “testa o croce”.

Difficile trarre conclusioni sui reali valori sull’asciutto. Di sicuro ieri mattina Johann Zarco ha completato un giro impressionante, abbassando addirittura il tempo realizzato in qualifica da Jorge Martìn sabato scorso. Il francese del Team Pramac è però uno dei soli tre piloti che hanno avuto la previdenza di effettuare un time attack nella FP1. Gli altri due bravi a cautelarsi sono stati gli alfieri Suzuki Joan Mir ed Alex Rins. Pertanto giudizio sui rapporti di forza rimandato alla FP3, se dovesse essere disputata con il bel tempo.

In generale l’impressione è che Ducati possa essere competitiva a prescindere dal meteo, poiché si è dimostrata velocissima anche sul bagnato. Alla luce di quanto ammirato ieri, l’impressione è che Honda faccia invece spudoratamente la danza della pioggia, mentre Yamaha preferisca una qualifica asciutta. Di riflesso, alla Casa di Borgo Panigale conviene probabilmente trovare l’acqua, poiché Fabio Quartararo potrebbe essere maggiormente in difficoltà. Dunque Giove Pluvio si annuncia potenziale protagonista, soprattutto se dovesse decidere di mettere lo zampino sulla griglia di partenza per la gara di domenica.

I POLEMAN DEL 2021

Losail I – Francesco Bagnaia (Ducati)

Losail II – Jorge Martìn (Ducati)

Portimao – Fabio Quartararo (Yamaha)

Jerez de la Frontera – Fabio Quartararo (Yamaha)

Le Mans – Fabio Quartararo (Yamaha)

Mugello – Fabio Quartararo (Yamaha)

Montmelò – Fabio Quartararo (Yamaha)

Sachsenring – Johann Zarco (Ducati)

Assen – Maverick Viñales (Yamaha)

Spielberg I – Jorge Martìn (Ducati)

Spielberg II – ???

Foto: MotoGPpress.com