Francesco “Pecco” Bagnaia prosegue nella sua prima annata all’interno del team Ducati Factory diviso tra diversi aspetti. In primo luogo il pilota torinese continua, settimana dopo settimana, a fare esperienza nella squadra di riferimento per la scuderia di Borgo Panigale, va avanti nella sua caccia alla prima vittoria della carriera nella classe regina e, non ultimo, non molla il sogno di lottare fino alla fine per il titolo iridato.

Larga parte di questo riassunto si è vissuto nel corso del Gran Premio d’Austria. Al Red Bull Ring, infatti, l’ex campione del mondo della Moto2 ha sfiorato il primo successo in MotoGP e, grazie al secondo posto alle spalle di Brad Binder, si è riportato in seconda posizione in classifica generale (a pari merito con Joan Mir) con 47 lunghezze di distacco dal fuggitivo Fabio Quartararo.

La conferma arriva dalle parole dello stesso “Pecco” Bagnaia, rilasciate al sito ufficiale del team Ducati: “Nell’ultima gara al Red Bull Ring, in Austria, siamo andati ancora una volta molto vicini alla vittoria e questo è la conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione. Ora siamo secondi in campionato ed è assolutamente importante continuare ad essere costanti per riuscire ad avvicinarci il più possibile alla vetta della classifica”.

Per il nostro alfiere, il mirino è già ampiamente puntato verso il prossimo weekend, con il dodicesimo appuntamento della stagione che, almeno sulla carta, potrebbe diventare davvero di capitale importanza per la stagione: “Silverstone è una pista meno favorevole alle caratteristiche della nostra moto rispetto al tracciato di Zeltweg ma, se ci concentreremo fin dalle libere del venerdì, potremo essere competitivi. Come sempre qui in Inghilterra il meteo avrà un ruolo importante, perciò bisognerà essere pronti ad adattarsi a qualsiasi condizione della pista”.

Credit: MotoGP.com Press