Il lungo weekend di Silverstone si è aperto con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui Francesco Bagnaia è stato indubbiamente uno dei protagonisti più attesi. Il piemontese della Ducati Factory condivide la seconda posizione nel Mondiale MotoGP a pari punti con lo spagnolo Joan Mir, a 47 punti di ritardo dal leader della generale Fabio Quartararo in vista del 12° round stagionale.

“Sono soddisfatto del GP d’Austria, ero molto vicino a vincere. E’ stata la mia gara migliore in MotoGP, ho preso un bel ritmo, mi sento molto bene sulla moto. Ora c’è Silverstone: cercheremo di restare attaccati a Quartararo, dobbiamo recuperare ancora punti in classifica. Sono fiducioso. Abbiamo bisogno di vincere e di riuscirci più di una volta”, dichiara il centauro azzurro in conferenza stampa.

“Silverstone è una pista meno favorevole alle caratteristiche della nostra moto rispetto al tracciato di Zeltweg ma, se ci concentreremo fin dalle libere del venerdì, potremo essere competitivi – spiega Pecco – Come sempre qui in Inghilterra il meteo avrà un ruolo importante, perciò bisognerà essere pronti ad adattarsi a qualsiasi condizione della pista“.

Bagnaia va ancora a caccia della prima vittoria in carriera nella classe regina del Motomondiale, dopo averla sfiorata in più di un’occasione nelle ultime due stagioni con Ducati. Il campione del mondo Moto2 del 2018 è chiamato ad un risultato importante per restare in corsa per il titolo.

Credit: MotoGP.com Press