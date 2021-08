Il Red Bull Ring di Spielberg si è confermato nuovamente un feudo Ducati domenica scorsa con la vittoria del debuttante iberico Jorge Martin nel Gran Premio di Stiria 2021, decimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il bilancio per la Rossa non può essere però completamente positivo, alla luce delle difficoltà incontrate dai tre piloti ancora potenzialmente in corsa per il titolo iridato (Zarco, Bagnaia e Miller).

“Una vittoria importante per Ducati, una conferma segnata da una meravigliosa condotta di gara di Jorge Martin, congratulazioni a lui e al Pramac Racing Team. Jorge nella sua prima affermazione in MotoGP si è espresso con caparbietà ed intelligenza dimostrando l’autorevolezza e l’esperienza di un veterano. E di questo dobbiamo essere contenti“, dichiara il Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna al sito ufficiale della casa di Borgo Panigale.

“Inutile dire che avremmo dovuto fare di più per essere competitivi e stare davanti al nostro avversario principale anche con i piloti che puntano decisamente alla classifica. Per motivi diversi, che stiamo analizzando, non ci siamo riusciti con nessuno di loro. Alla fine però tutto questo lascia il tempo che trova: quel che voglio prendere da questa gara è la consapevolezza ancor più forte che possiamo fare bene sempre e fino alla fine, a cominciare dal prossimo fine settimana”, aggiunge Dall’Igna.

Credit: MotoGP.com Press