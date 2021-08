Valentino Rossi ha deciso: al termine di questo Mondiale 2021 di MotoGP si ritirerà. Una decisione frutto dell’evidente calo di prestazioni in pista e di un divertimento che sulla moto è andato via via scemando per l’evidente difficoltà di centrare obiettivi ambiziosi.

Rossi, quindi, alla vigilia del weekend in Stiria ha annunciato ai media la sua intenzione di lasciare. Le reazioni sono state molteplici e anche alcuni rivali del passato si sono pronunciati a riguardo.

Il riferimento è all’australiano Casey Stoner con cui Valentino ha battagliato strenuamente negli anni dal 2006 al 2012 in MotoGP, dando vita a sfide appassionanti quando il “Dottore” era in sella alla Yamaha e l’australiano sulla Ducati.

“Sei stato senza dubbio uno dei miei più grandi rivali, i miei successi sono tali anche per aver lottato con te. Abbiamo avuto delle battaglie molto dure in pista nel corso degli anni e ho potuto imparare molto da te. Ti auguro che il prossimo capitolo della tua vita sia piacevole come quello in pista“, le parole di Casey su Instagram.

IL POST SU INSTAGRAM DI CASEY STONER A VALENTINO ROSSI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Casey Stoner AM (@official_cs27)

Foto: LaPresse