MotoGP, annullato il GP della Malesia, Misano raddoppia!

Per il secondo anno consecutivo il Motomondiale sarà in scena per due volte al Misano World Circuit Marco Simoncelli. La pista romagnola accoglierà ad ottobre i protagonisti della MotoGP che non effettueranno la trasferta in Malesia in quel di Sepang.

L’emergenza sanitaria ha modificato per l’ennesima volta il calendario che ha definitivamente tolto tutte le trasferte asiatiche. Misano sarà protagonista a metà settembre con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e successivamente ad ottobre nel week-end del 24 ottobre dopo la trasferta al Circuit of the Americas.

L’impianto di Austin era una delle piste indicate per accogliere un doppio appuntamento. Ricordiamo che nel 2020 non si è gareggiato nella spettacolare location texana, la medesima che accoglie la F1.

Resta da confermare la tappa in Argentina, altra prova che potrebbe saltare. Attualmente ricordiamo che il Motomondiale ha già inserito un nuovo evento a Portimao per compensare l’assenza di Motegi (Giappone), round da tempo cancellato dal calendario 2021.

