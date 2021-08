Dopo un venerdì abbastanza incoraggiante, Alex Rins non si conferma e deve accontentarsi di una modesta 13ma posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2021, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

“La mia giornata in generale non è stata molto buona. Un po’ frustrante il fatto di non poter andare in Q2 nelle FP3 per un millesimo, quindi per niente. Poi quando è finita la Q1 ero abbastanza arrabbiato, per il fatto di essere rimasto fuori. Penso che domani dobbiamo prendere il massimo dei punti possibili, cercare di non fare molti errori durante la gara perché li pagheremmo piuttosto cari”, dichiara il catalano della Suzuki a fine qualifica (fonte: pitwalkers.com).

“Sappiamo che questo non è il nostro circuito migliore. Ma cerchiamo di superare domani senza gettare la spugna. Partire 13°? Penso di essere bravo nelle partenze, possiamo recuperare molte posizioni e una volta lì, vediamo dove possiamo piazzarci”, prosegue il pilota iberico.

“Faceva piuttosto caldo nelle FP4. Domani il tempo previsto non è molto buono. Infatti sul mio telefono c’è scritto che alle due può arrivare la pioggia. Ma alla fine questo è molto relativo, vedremo se avremo abbastanza temperatura sull’asfalto per montare l’anteriore duro e se no, comunque, con l’anteriore medio mi trovo abbastanza bene. Domani mi piacerebbe entrare nella top5 però la vedo molto difficile, perché non abbiamo molto ritmo da metà gara in poi. Diciamo che penso di poter finire nella top7“, conclude Rins.

