Jack Miller ha chiuso in sesta posizione le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2021, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. L’australiano della Ducati Factory si è reso protagonista di una prestazione positiva ma non eccezionale, alla luce del suo potenziale sul giro secco al Red Bull Ring di Spielberg.

“Beh, volevo un po’ di più. Non mi sentivo così a mio agio in modalità time-attack, scivolavo molto e ho avuto problemi. Sfortunatamente, non sono riuscito nemmeno a migliorare il mio tempo dalla mattina. Sono un po’ frustrato. Ma non mi posso lamentare troppo, sono in seconda fila in griglia. A volte perdevo il controllo del retrotreno all’ingresso della curva, poi devi ridurre un po’ la velocità in curva e non riesci più a percorrere la traiettoria ideale”, dichiara il ducatista.

Miller ha identificato un nuovo problema al Red Bull Ring che ha causato problemi anche ad altri piloti: “La curva 4 va in discesa, non hai peso sul posteriore, lì si impenna molto velocemente. La pendenza lì corre più o meno con un angolo di 90 gradi a destra. Ho provato la gomma dura asimmetrica lo scorso fine settimana e ho avuto qualche problema a girare sul lato sinistro. La presa laterale e la stabilità però erano buone. È sicuramente un’opzione per la domenica, soprattutto quando fa caldo“, conclude l’australiano (fonte: Speedweek.com).

Domani Jackass andrà a caccia di un posto sul podio, dopo la delusione per la caduta di domenica scorsa nel tentativo di superare Fabio Quartararo proprio per il 3° posto nel Gran Premio di Stiria sullo stesso circuito.

Credit: MotoGP.com Press