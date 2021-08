Una nuova giornata di incontri è terminata nel Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, negli Stati Uniti, si è definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale.

Tutto facile per Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Il russo si è sbarazzato in 90′ di gioco del bulgaro Grigor Dimitrov (n.21 ATP) per 6-3 6-3. Una vittoria netta del russo (n.2 del ranking) che si conferma in grande condizione. Autorevole anche la firma di Sascha contro l’argentino Guido Pella, giustiziere nel turno precedente di Fabio Fognini: il teutonico si è imposto per 6-2 6-3 dando seguito a quanto si era visto nel torneo olimpico di Tokyo, vinto dal n.5 del mondo. Medvedev incontrerà ora sul proprio cammino lo spagnolo Pablo Carreno Busta che ha sconfitto in due tie-break (7-6 (6) 7-6 (3)) il polacco Hubert Hurkacz (n.12 del ranking). Una partita molto equilibrata in cui sono stati i dettagli a sorridere all’iberico. Zverev invece dovrà giocare contro il norvegese Casper Ruud (n.11 del ranking): lo scandinavo ha sconfitto per 6-4 6-3 l’argentino Diego Schwartzman (n.14 del ranking), dimostrando di saperci fare anche sull’hard e non solo sulla terra.

Turno serale negativo per l’Italia, viste le sconfitte di Lorenzo Sonego e di Matteo Berrettini. Il piemontese ha lottato strenuamente contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.3 del mondo). L’ellenico ha saputo rimontare dopo un’ottima partenza dell’azzurro e per 5-7 6-3 6-4 ha fatto calare il sipario. Esito, purtroppo, amaro anche per Berrettini: il n.1 d’Italia è stato nettamente sconfitto dal canadese Felix Auger-Aliassime (n.16 del ranking) per 6-4 6-3. Un Berrettini non al meglio dal punto di vista fisico, vista la lunga assenza dai campi per un problema muscolare alla coscia sinistra. Pertanto Tsitsipas e Auger-Aliassime si incontreranno nei quarti.

A chiosa vittoria del russo Andrey Rublev (n.7 del mondo) che ha sconfitto per 7-6 (2) 7-6 (5) il francese Gael Monfils e incrocio nel prossimo turno con l’altro transalpino Benoit Paire (n.50 ATP) che ha regolato uno stanchissimo John Isner (vincitore nel turno precedente contro Jannik Sinner) per 6-7 (1) 7-6 (2) 6-1.

