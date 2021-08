Masters1000 Cincinnati 2021, Lorenzo Sonego vola agli ottavi di finale! Tommy Paul ko in due set

Con grinta e determinazione. Lorenzo Sonego ce la fa e batte in due set per 7-6 (9) 6-2 l’americano Tommy Paul (n.56 del mondo) e accede per la quarta volta in carriera negli ottavi di finale di un Masters1000.

A Cincinnati (Stati Uniti), Lorenzo è riuscito a far fronte a un primo parziale nel quale il rendimento in battuta non è stato all’altezza della situazione, ma nonostante tutto al tie-break l’ha spuntata in un arrivo al cardiopalma. La vittoria del primo parziale ha indirizzato il resto del confronto, dominato poi da Sonego nel secondo parziale, come dimostrato dai 38′ impiegati rispetto ai 77′ della prima frazione. Il n.27 del mondo, dunque, se la vedrà negli ottavi con il vincente della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas e il talentuoso americano Sebastian Korda.

Nel primo set Lorenzo è obbligato agli straordinari più volti nei propri turni al servizio, annullando un totale di cinque palle break. La prima non entra e quindi sono il dritto e tanto ardore a sorreggere l’italiano. Si prosegue on serve fino all’inevitabile tie-break. L’equilibrio persiste lungamente ed entrambi in risposta hanno diverse chance per far loro il parziale. In questo confronto di nervi è il piemontese il più forte, prevalendo sull’11-9.

Nel secondo set è tutto un altro Sonego e il break in apertura è un segnale chiaro. Gestisce splendidamente i turni in battuta l’azzurro, sorretto in questo caso da un buon numero di prime in campo. Paul si spegne sempre di più e la resa arriva nel settimo game quando il padrone di casa concede il secondo break. Cala il sipario nel gioco successivo con il nostro portacolori che chiude in bellezza con un ace. L’italiano archivia la pratica con ben 13 ace, l’81% dei punti conquistati con la prima in battuta e il 56% con la seconda.

Foto: LaPresse