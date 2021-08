Masters1000 Cincinnati 2021, Lorenzo Sonego supera in due set Carlos Alcaraz e approda al secondo turno

Esordio vincente per Lorenzo Sonego al Masters1000 di Cincinnati. Il tennista azzurro ha sconfitto il giovane spagnolo Carlos Alcaraz, imponendosi con il punteggio di 6-3 7-6. Una prestazione convincente quella del piemontese che al secondo turno dovrà vedersela con l’atleta di casa Tommy Paul.

Avvio di partita non proprio determinato dell’italiano che nel terzo game perde il servizio (1-2). Sonego, però, dopo il cambio di campo comincia a giocare ad un altro livello tanto che prima trova il controbreak e a seguire mette a referto tre giochi consecutivi, con tanto di ulteriore break, che indirizzano in maniera decisa il primo set (5-2). Nel finale al piemontese non resta che controllare prima di chiedere 6-3.

Nel secondo il primo sussulto lo regala Alcaraz che conquista due palle break prontamente annullate da Sonego che nel game seguente è bravo a strappare il servizio allo spagnolo (3-2). Questa volta, però, il piemontese non riesce a gestire come si conviene e sul più bello consente al giovane iberico di rientrare (4-4). Il finale non può che essere al tie-break. Grande equilibrio fino alla fase finale che è letteralmente spettacolare. Alcaraz si porta sul 5-6 ma non riesce a sfruttare il set point in suo favore. L’italiano da par suo mette a segno tre punti consecutivi che gli consentono di portare a casa il successo (8-6).

A fare la differenza è stata la gestione della partita con la seconda di servizio con la quale l’azzurro ha vinto il 57% di punti contro il 37% dello spagnolo. Un successo importante per Sonego che approda così al secondo turno dove si troverà di fronte l’americano Tommy Paul.

