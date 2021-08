Masters 1000 Toronto: Rafa Nadal annuncia il suo ritiro, lo spagnolo non ha risolto il problema al piede

Sguardo grigio e parole stracolme di tristezza. In questo modo parte il video nel quale Rafa Nadal, suo malgrado, è costretto ad annunciare il suo ritiro dal Masters 1000 di Toronto. Il maiorchino, quindi, deve proseguire la sua assenza dal tennis giocato, che ha coinvolto Wimbledon ed i Giochi Olimpici e che dovrebbe interrompersi in vista degli US Open di fine mese.

L’unica volta che abbiamo visto il venti volte vincitore di un torneo dello Slam all’opera negli ultimi mesi è stata la settimana scorsa a Washington dove, a quanto pare, è andato a peggiorare la sua situazione riguardo l’infortunio al piede sinistro.

“Ciao Toronto sono davvero dispiaciuto di non essere in grado di scendere in campo quest’anno – spiega lo spagnolo nel corso del video – Non sono pronto, nonostante abbia provato in tutti i modi, allenandomi duramente. Adoro questo evento e spero di poter tornare nella prossima edizione”.

Che ne sarà, quindi, ora di Rafa Nadal? Viste le premesse è quasi scontato che dovrà saltare anche il Masters 1000 di Cincinnati. A questo punto il fuoriclasse di Manacor farà ritorno a casa e si preparerà per il grande evento di New York, con un piede sinistro che continua a rovinargli i piani e sarà da valutare con grande attenzione. Per il momento, il suo posto a Toronto è stato preso dal suo connazionale Feliciano Lopez.

LE PAROLE DI RAFA NADAL



Foto: Lapresse