Lotta, Olimpiadi Tokyo: Myles Amine vince un bronzo storico per San Marino nei -86 kg!

Proseguono le Olimpiadi da sogno di San Marino, che porta a casa la terza medaglia complessiva a Tokyo grazie al lottatore Myles Amine. Il 24enne nativo del Michigan, già capace di salire sul podio in passato a livello continentale tra Campionati Europei e European Games, ha sfruttato l’occasione della vita classificandosi al terzo posto nel torneo olimpico dei -86 kg stile libero.

La rappresentanza sanmarinese, che non aveva mai raccolto nemmeno una medaglia olimpica fino a due settimane fa, si porta così a quota 3 podi in quel di Tokyo dopo il bronzo di Alessandra Perilli nel trap individuale femminile e l’argento ottenuto dalla stessa Perilli in coppia con Gian Marco Berti nella gara di trap misto.

Amine, per raggiungere il bronzo nella lotta libera tra i -86 kg, ha sconfitto al primo turno il bielorusso Ali Shabanau per poi cedere il passo al fuoriclasse americano David Morris Taylor. Ai ripescaggi il portacolori di San Marino si è imposto per manifesta superiorità tecnica sul colombiano Carlos Izquierdo Mendez, prima di regolare l’indiano Deepak Punia nello spareggio per il bronzo.

Foto: Lapresse