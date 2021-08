Lotta, Olimpiadi Tokyo: Frank Chamizo si arrende a Kyle Dake ed è fuori dal podio nei 74 kg stile libero

Un’Olimpiade da dimenticare in quel di Tokyo per Frank Chamizo, che si presentava in Giappone da n.1 del ranking mondiale con l’obiettivo di conquistare il tanto agognato titolo a cinque cerchi. Il lottatore italo-cubano, dopo essere uscito sconfitto dalla semifinale di ieri con il sorprendente bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau, ha perso quest’oggi la finale per il bronzo dovendosi così accontentare di un modesto quinto posto nei 74 kg ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

L’azzurro è stato costretto ad affrontare il fenomenale americano Kyle Douglas Dake, due volte campione del mondo nella categoria 79 kg stile libero, in una sfida stellare che poteva valere tranquillamente una finale per l’oro olimpico come tasso tecnico.

Partenza a rilento per Chamizo, che si fa sorprendere in un paio di occasioni uscendo fuori dall’area di combattimento e regalando allo statunitense un vantaggio di due punti dopo meno di due minuti. Poco prima della pausa di metà match, il nostro portacolori prova a reagire e va vicino ad una buona proiezione, ma Dake si difende benissimo e contrattacca mettendo a segno una pesantissima azione da due punti.

4-0 il punteggio in favore del 30enne americano prima degli ultimi 3 minuti. Il nativo di Matanzas sembra sempre più pericoloso ma non riesce mai a completare una tecnica, anche grazie alla splendida difesa del suo avversario, spendendo tante energie e perdendo efficacia col passare delle azioni. Nel finale Dake prende nuovamente il sopravvento e chiude il combattimento sul 5-0, portando Chamizo fuori dall’area di lotta.

