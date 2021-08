Lotta, Olimpiadi Tokyo: assegnati gli ultimi titoli nello stile libero, Susaki regala al Giappone un nuovo oro al femminile

Cala il sipario al Makuhari Messe di Chiba, sede delle competizioni di lotta in quest’ultima settimana di gara dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Quest’oggi sono stati assegnati gli ultimi tre titoli della disciplina tra stile libero e settore femminile, con il Giappone che ha festeggiato il primo posto nel medagliere olimpico del singolo sport a quota 5 ori complessivi.

Nei 65 kg stile libero è arrivato il successo di Takuto Otoguro, che si è imposto a soli 22 anni sconfiggendo in rimonta per 5-4 l’azero Haji Aliyev nell’atto conclusivo. Terzo gradino del podio occupato dall’indiano Bajrang Bajrang e dal russo Gadzhimurad Rashidov, favorito della vigilia per il titolo in qualità di campione iridato in carica.

Trionfo russo nei 97 kg stile libero con il fuoriclasse Abdulrashid Sadulaev, che ha avuto la meglio ai punti per 6-3 in finale sul grande rivale americano Kyle Snyder al termine di uno dei combattimenti più attesi e prestigiosi dell’intera Olimpiade. Bronzo per l’Italia con Abraham Conyedo e per Cuba con Reineris Salas Perez.

Nonostante la pressione di un intero Paese sulle spalle, la 22enne portabandiera nipponica Yui Susaki ha sfornato una prestazione strepitosa laureandosi campionessa olimpica nei 50 kg dopo aver demolito nella finalissima la cinese Sun Yanan per manifesta superiorità tecnica. Terzo posto per l’azera Mariya Stadnik e per l’americana Sarah Hildebrandt.

Foto: Lapresse