Lotta, Olimpiadi Tokyo: Abraham Conyedo vince col brivido e accede alla finale per il bronzo nei 97 kg!

Nonostante un brivido finale, Abraham Conyedo rispetta il pronostico della vigilia e conquista il pass per la finale valevole per la medaglia di bronzo nei 97 kg della lotta libera ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. L’italo-cubano si è imposto ai punti per 4-2 sul canadese Jordan Steen nel primo turno di ripescaggio, guadagnandosi così la possibilità di sfidare il turco Suleyman Karadeniz per il terzo gradino del podio a cinque cerchi.

Ottima partenza per Conyedo, che mette sotto pressione il suo avversario sin dalle prime azioni e provocandone un richiamo per passività. L’azzurro però non si accontenta e sfrutta la prima occasione utile per sbloccare il punteggio, mettendo a segno un’ottima tecnica da 2 punti.

Pochi secondi prima della pausa di metà incontro, il nativo di Santa Clara raddoppia il suo vantaggio con una nuova spettacolare proiezione da 2 punti che gli consente di volare sul 4-0 dopo 3 minuti di combattimento. Nella seconda frazione, Steen prova ad invertire l’inerzia ma non riesce realmente a rendersi pericoloso fino a 15″ dalla fine.

Conyedo sembra in controllo e spinge il canadese verso il limite dell’area di lotta, ma l’atleta nordamericano lo sorprende con un’incredibile proiezione valutata in un primo momento addirittura da 4 punti. Lo staff tecnico italiano chiama però il Challenge e la giuria rivaluta l’attacco canadese da 4 a 2 punti, consegnando di fatto la vittoria nelle mani del nostro portacolori.

