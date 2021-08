Ciclismo su pista, Lavreysen avanza grazie ai ripescaggi nel Keirin maschile. Friedrich fuori ai quarti nella velocità femminile

Oltre alla Madison, oggi, si sono tenuti anche una parte dei tornei della velocità femminile e del Keirin maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Per quanto concerne la versione in rosa della disciplina regina dei velodromi, la grande sorpresa è l’uscita, ai quarti di finale, dell’enfant prodige tedesca Lea Sophie Friedrich, la quale è stata eliminata per mano dell’ucraina Olena Starikova. Friedrich, che è la campionessa del mondo in carica dei 500 metri, nelle qualificazioni aveva siglato il nuovo record olimpico sui 250 metri. La mancanza di esperienza, nel testa a testa con Starikova, però, si rivelata troppo pesante.

Non ha avuto nessun problema, invece, l’altra teutonica, la campionessa del mondo in carica della velocità e del Keirin Emma Hinze, la quale ha superato la vincitrice dell’oro olimpico nel Keirin Shanne Braspenninckx. Nel terzo quarto di finale, Kelsey Mitchell ha vinto il derby canadese con Lauriane Genest. Nell’ultima sfida, la portacolori di Hong Kong Sarah Lee Wai Sze, iridata nella disciplina nel 2019, ha estromesso la britannica bronzo di Rio 2016 Katy Marchant. Le due si erano già sfidate in precedenza e a trionfare, nel primo atto, era stata la britannica, mentre Lee Wai Sze si era qualificata grazie ai ripescaggi. Nel secondo duello, però, la classe dell’ex iridata ha fatto la differenza.

Per quanto concerne il Keirin maschile, va segnalato che sua maestà Harrie Lavreysen, campione del mondo in carica della disciplina e ieri oro nella velocità, non era entrato tra i primi tre della sua batteria. Il neerlandese, ad ogni modo, ha strappato il pass per i quarti di finale grazie ai ripescaggi. E’ stato definitivamente eliminato, invece, l’altro portacolori dei Paesi Bassi, vale a dire l’iridato del 2019 Matthijs Büchli.

