Lotta, il tabellone di Abraham Conyedo alle Olimpiadi. Bronzo possibile

La UWW, ovvero la federazione internazionale della lotta, ha effettuato la prova peso per i 16 atleti qualificati nei -97 kg dello stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. L’Italia è rappresentata da Abraham Conyedo, che esordirà contro il romeno Albert Saritov. Primo turno dunque non malvagio.

Gli ottavi prenderanno il via alle ore 04.30 italiane di domani, venerdì 6 agosto, ed il match dell’azzurro sarà il settimo. Al termine degli ottavi si disputeranno subito i quarti di finale, in cui l’azzurro, in caso di successo, quasi sicuramente andrebbe ad affrontare il campione olimpico in carica, lo statunitense Kyle Frederick Snyder.

Pronostico a favore del nordamericano, che poi potrà tirare il fiato fino alle ore 11.15 italiane, quando si terranno le semifinali. Qui Snyder dovrebbe affrontare la testa di serie numero 3, il kazako Alisher Yergali, con pronostico ancora a favore dello statunitense.

In caso di approdo in finale di Snyder, per Conyedo si aprirebbero le porte dei ripescaggi, che si terranno sabato 7 agosto dalle ore 04.00 italiane: l’azzurro affronterebbe il canadese Jordan Steen per un posto nella finale per il bronzo, in cui, a partire dalle ore 12.30 italiane, affronterebbe a sua volta Yergali.

Foto: LM / Luigi Mariani