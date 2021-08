Lotta, Abraham Conyedo ribalta tutto e si prende il bronzo alle Olimpiadi! Italia a quota 39!

Fa festa anche la lotta alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Abraham Conyedo ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella categoria dei -97 kg di lotta libera, superando 6-2 il turco Suleyman Karadeniz nella finale per il 3° posto. Per l’Italia si tratta del podio n.39 in questi memorabili Giochi giapponesi e domani c’è ancora qualche speranza per toccare la simbolica e stratosferica quota 40.

Dopo il bronzo ai Mondiali 2018, Conyedo si consacra definitivamente con l’alloro più importante della carriera. Il tabellone gli aveva prospettato la grande chance per salire sul podio. Il quarto di finale contro l’americano Kyle Snyder, campione olimpico in carica, si era rivelato insormontabile, ma al tempo stesso aveva garantito un cammino nei ripescaggi tutt’altro che impossibile.

Oggi l’italo-cubano è approdato nella finalina per il bronzo dopo aver superato, non senza patemi, il canadese Jordan Steen per 4-2. Si è ritrovato di fronte nel match conclusivo un avversario decisamente ostico, vice-campione d’Europa in carica e oro continentale nel 2020 tra i -92 kg (categoria non olimpica).

L’incontro, in effetti, rivelava sin da subito grandi difficoltà. Karadeniz piazzava una tecnica che trascinava a terra l’azzurro e valeva il 2-0 dopo 1’40”, punteggio con il quale si chiudeva anche la prima frazione. Nella ripresa il 27enne nativo di Santa Clara decideva di giocarsi il tutto per tutto. Prima l’anatolico incassava un punto per passività, poi Conyedo realizzava il capolavoro della carriera a 30″ dal termine: da una posizione di svantaggio, riusciva incredibilmente a catapultare il rivale con la schiena sulla materassina. Una tecnica magistrale, valsa ben 4 punti! L’angolo turco ha chiesto immediatamente l’ausilio della moviola, quasi immediatamente respinto, con tanto di punto addizionale (da regolamento) per l’italo-cubano che valeva il definitivo 6-2.

La lotta italiana conclude dunque le Olimpiadi con un bronzo, medesimo bottino di Rio 2016. Allora a salire sul gradino più basso del podio fu Frank Chamizo nei -65 kg dello stile libero. L’ultimo oro risale invece a Pechino 2008, quando Andrea Minguzzi si prese la gloria massima nei -84 kg di greco-romana.

Foto: Lapresse