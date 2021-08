CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.12 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Sinner e Purcell e buon proseguimento di serata.

23.10 Le statistiche mostrano la superiorità di Sinner che ha vinto il 75% dei punti con la prima contro il 66% dell’avversario e il 58% con la seconda a differenza del 44% dell’australiano.

23.08 Vittoria meritata per Sinner che ha giocato meglio nel primo e secondo set ha pagato a caro prezzo il calo avuto nel terzo per poi riprendersi nel quarto. Una prestagione comunque soddisfacente quella dell’altoatesino che in vista delle prossime sfide dovrà comunque alzare l’asticella.

6-2 VINCEEEEE SINNEEEEEEEEER!!!!!!!!!!!! SUCCESSO MERITATO PER L’AZZURRO!!!!!

40-A Sbaglia Purcell! Match point per l’azzurro.

40-40 Meraviglioso Sinner!!!!!! L’azzurro trova un passante col rovescio con un angolo favoloso.

40-30 Bassa la risposta di Sinner che si spegne in rete.

30-30 Servizio e smash vincente di Purcell!

15-30 Gran risposta di Sinner e meraviglioso dritto lungolinea.

15-15 Peccato! Sinner era riuscito a trovare lo spazio per passare sulla volée di Purcell, la palla si spegne sul nastro.

0-15 Purcell questa volta sbaglia una comoda volée.

5-2 Sinner. L’australiano al servizio per allungare il match.

40-30 Un po’ lento nell’approccio la rovescio Sinner che sbaglia.

40-15 Servizio esterno lavorato di Sinner.

30-15 Profondissimo Purcell, Sinner va fuori giri.

30-0 Nuovamente servizio vincente dell’azzurro che pare aver superato il problema fisico.

15-0 Prima esterna vincente di Sinner.

4-2 Sinner. Purcell tiene rapidamente il servizio.

40-30 Doppio fallo dell’australiano.

40-15 Servizio vincente di Purcell.

30-15 L’australiano corre velocemente a rete e trova ancora una volta la solita volée.

15-15 Servizio al corpo vincente di Purcell.

0-15 Volèe non troppo convita di Purcell, Sinner non si fa pregare e piazza il passante vincente.

4-1 Sinner. Detto, fatto l’azzurro chiude il game.

40-30 Che risposta di Purcell che resta molto attivo in questo game. E’ il momento di chiuderlo.

40-15 Sinner lascia passare un recupero in lob di Purcell che pizzica la riga.

40-0 Sinner beffa Purcell che prova a salire a rete.

30-0 Passante molto pesante di Sinner che non lascia scampo a Purcell.

15-0 Servizio esterno vincente di Sinner.

3-1 Sinner. Purcell si riporta in scia grazie al servizio.

40-30 Ace di Purcell!

30-30 Ancora servizio al corpo dell’australiano.

15-30 Servizio vincente al corpo di Purcell.

0-30 Risposta vincente di Sinner che non lascia il tempo all’australiano di salire a rete.

0-15 Doppio fallo di Purcell.

3-0 Sinner. Bravo l’azzurro a tenere il servizio.

40-0 Purcell sbaglia sulla seconda dell’azzurro.

30-0 Bravo Sinner ad aspettare il movimento di Purcell e a beffarlo col dritto.

15-0 Ace Sinner!

2-0 BREAAAK SINNEEEER! Game regalato da Purcell che commette tre doppi falli.

40-A Il nastro porta fuori l’attacco di Purcell, palla break ancora per Sinner.

40-40 Doppio fallo di Pucell, il secondo del game.

A-40 Seconda molto lavorata di Purcell che si salva.

40-40 Purcell segue ancora a rete il servizio e chiude ancora con una volée. Annullata la seconda palla break.

30-40 Prima al centro vincente per l’australiano.

15-40 Doppio fallo di Pucell, due palle break per Sinner.

15-30 Purcell forza ancora l’avanzamento a rete e Sinner chiude col passante lungolinea.

15-15 Servizio e volée di Purcell sul quale Sinner sbaglia il passante.

0-15 Segue la seconda a rete Purcell ma Sinner trova una riposta tra i piedi fenomenale,

1-0 Sinner. L’altoatesino riesce a portare a casa un game importantissimo.

A-40 Servizio vincente di Sinner, la prima che serviva.

40-40 Peccato, Sinner sbaglia di poco il rovescio.

40-30 Spinge in maniera perfetta Sinner da fondo campo, un’accelerazione spettacolare.

30-30 Servizio vincente di Sinner.

15-30 Meraviglioso pallonetto di Sinner che beffa Purcell che da par suo aveva giocato una fantastica volée.

0-30 Ancora una volta Purcell aggressivo, col rovescio in avanzamento.

0-15 Spinge profondo Purcell, Sinner sbaglia il passante di rovescio.

INIZIA IL QUARTO SET, AL SERVIZIO SINNER

22.34 Sinner sembra aver accusato un problema ad una gamba anche se nella fase finale del parziale la sua mobilità pare non averne risentito.

6-4 Purcell vince il terzo set.

40-0 Bravo Purcell a rete fa tutto benissimo. Tre set point per l’australiano.

30-0 Ace dell’australiano. Decimo della partita.

15-0 Servizio al corpo vincente di Purcell.

5-4 Purcell. L’altoatesino resta in scia.

40-15 Questa volta è Sinner a prendere in mano lo scambio e a chiudere col dritto in avanzamento.

30-15 Regala Purcell col rovescio.

15-15 Buona prima seguito dal dritto vincente di Sinner.

0-15 Errore di Sinner sulla risposta profonda di Purcell.

5-3 Purcell. Game rapidissimo in favore dell’australiano.

40-0 Servizio vincente di Purcell.

30-0 Ancora aggressivo l’australiano che segue il servizio e trova la volée.

15-0 Servizio esterno vincente di Purcell.

4-3 Purcell. Bravo Sinner che esce da un momento di grande difficoltà.

A-40 Dritto a incrociare con angolo pazzesco, sul lob di Purcell l’azzurro chiude con lo smash.

40-40 Servizio esterno e rovescio lungolinea vincente dell’azzurro.

40-A Purcell rischia a tutto braccio la risposta e trova ancora il punto.

40-40 Sinner pizzica la riga e chiude con lo smash.

40-A Molto aggressiva la risposta di Purcell tra i piedi di Sinner che sbaglia, l’azzurro sbaglia. Palla break per l’australiano.

40-40 Sinner non molla, gioca forte anche se con poca mobilità.

40-A Sbaglia anche questo diritto Sinner che perde quattro punti consecutivi e consegna una palla break all’avversario.

40-40 Scappa via il dritto di Sinner che si accascia nuovamente per un problema pare al ginocchio o al polpaccio.

40-30 Aggressivo Purcell che segue la risposta e chiude. Sinner sembra zoppicare.

40-15 Doppio fallo di Sinner è il quarto.

40-0 Ace numero otto di Sinner.

30-0 Servizio, dritto e smash vincente di Sinner.

15-0 Servizio ad uscire vincente di Sinner.

4-2 Purcell tiene ancora una volta il servizio.

40-30 L’azzurro intuisce la traiettoria e trova la rispsota vincente.

40-15 Risposta vincente di Sinner col dritto.

40-0 Ancora un servizio vincente di Purcell.

30-0 Serve and volley vincente dell’australiano.

15-0 Servizio esterno vincente di Purcell.

3-2 Purcell. Sinner tiene il game.

40-30 Buona prima di Sinner.

30-30 Scappa via il rovescio di Purcell.

15-30 Ancora molto aggressivo Purcell sulla seconda dell’azzurro che sbaglia. Piccola smorfia di Sinner che si tocca il ginocchio.

15-15 Il dritto di Sinner mette in crisi Purcell che sbaglia.

0-15 Attacco in back di Purcell, il passante di rovescio di Sinner si spegne in rete.

3-1 Purcell. Ancora servizio e dritto vincente dell’australiano.

40-30 Servizio, dritto e volée vincente di Purcell.

30-30 Purcell sale ancora una volta a rete e questa volta chiude con la volée.

15-30 Purcell sale ancora a rete, Sinner gioca al corpo.

15-15 Ace di Purcell, il nono del match.

0-15 Intelligente il passante giocato da Sinner sul quale Purcell sbaglia.

2-1 Purcell. L’azzurro tiene il game a torna in scia.

40-30 Sinner questa volta domina lo scambio col dritto.

30-30 Aggressivo Purcell che sale subito a rete.

30-15 Servizio vincente di Sinner.

15-15 Bravo l’australiano ad approfittare di una palla troppo corta dell’australiano.

15-0 Sinner approfitta di un errore di Purcell .

2-0 Purcell. L’australiano conferma il break.

40-15 Purcell segue a rete il servizio e chiude.

30-15 Spinge bene dopo il servizio l’australiano, Sinner sbaglia.

15-15 Servizio e volée vincente di Purcell.

0-15 Bravo Sinner ad attaccare sul rovescio dell’avversario.

1-0 BREAK PURCELL!!! L’australiano trova un gran dritto nel momento determinante.

30-40 Prende campo col dritto Sinner e al secondo smash chiude e annulla la prima palla break.

15-40 Ottimo attacco di Purcell e sale a rete, sul passante di Sinner trova la volée vincente. Due palle break per l’australiano.

15-30 Servizio vincente ad uscire di Sinner.

0-30 Corto Sinner in risposta, il rovescio di Purcell è vincente.

0-15 Doppio fallo dell’azzurro.

INIZIA IL TERZO SET AL SERVIZIO SINNER

6-2 VINCE IL SET SINNER!!!!!! Conquista meritatamente il set l’azzurro.

40-A Purcell sale a rete ma sbaglia sulla buonissima risposta di Sinner. Set point per l’azzurro.

40-40 Peccato! Sinner aveva tempo per scegliere il passante ma prova il lungolinea e Purcell si difende bene.

30-40 Prima al corpo vincente di Purcell.

15-40 Spinge meravigliosamente col rovescio Sinner e conquista due set point.

15-30 Servizio vincente dell’australiano.

0-30 Sinner spinge lontanissimo Purcell che prova a difendersi con un lob ma sbaglia.

0-15 Ottimo risposta di Sinner e passante da sogno dell’azzurro.

5-2 Sinner. Game rapidissimo in favore dell’azzurro.

40-0 Purcell costretto a difendersi e sbaglia ancora una volta col rovescio.

30-0 In rete il rovescio di Purcell.

15-0 Prova a seguire la risposta a rete Purcell ma sbaglia.

4-2 Sinner. L’australiano si salva nuovamente.

40-30 Ace Purcell.

30-30 Purcell sbaglia i tempi per salire a rete ma si salva con un ottimo riflesso.

15-30 Ma che bravo Sinner! L’azzurro intuisce dove gioca la volée l’avversario e chiude a campo aperto col rovescio.

15-15 Bravo Purcell che spinge bene dopo il servizio col rovescio in avanzamento.

0-15 Spinge bene Sinner, l’australiano sbaglia ancora col dritto.

4-1 Sinner. Bravo l’azzurro a gestire il game.

40-30 Profondo Sinner col rovescio, l’australiano abbozza un lungolinea che si spegne in rete.

30-30 Terribile smorzata di Sinner completamente errata.

30-15 Errore marchiano di Purcell col rovescio.

15-15 Profondo Purcell, l’azzurro fuori giri col rovescio.

15-0 Meraviglioso Sinner! L’azzurro trova un passante in allungo di rovescio che beffa l’australiano salito a rete.

3-1 Sinner. L’australiano si è salvato con un po’ di fortuna e grazie al servizio.

A-40 Servizio vincente dell’australiano.

40-40 Purcell sbaglia il dritto ma il nastro ferma la palla che si spegne nel campo dell’azzurro. Fortunato l’australiano.

40-A Sinner gioca col dritto e costringe l’avversario a correre a destra e a sinistra prima di chiudere. Terza palla break consecutiva per l’azzurro.

40-40 Ancora la prima ad annullare la palla break.

40-A Ancora serve and volley ma sbaglia clamorosamente la volée Purcell, regalo e palla break per l’azzurro.

40-40 Purcell si salva direttamente col servizio

30-40 Sinner prende la riga di fondo campo e sale a rete, il passante di Purcell è fuori di poco. Palla break per Sinner.

30-30 Largo questa volta il dritto di Purcell.

30-15 Serve and volley vincente di Purcell.

15-15 Scappa via per l’ennesima volta il dritto dell’australiano.

15-0 Servizio vincente di Purcell.

3-0 Sinner. Ottimo avvio di set dell’azzurro.

40-30 Regalo di Purcell che sparacchia lungo un diritto che non appariva proibitivo.

30-30 Prima esterna vincente di Sinner.

15-30 Ancora un errore dell’azzurro sempre col rovescio, questa volta ad incrociare, palla out.

15-15 Sinner forza il rovescio lungolinea, palla in corridoio.

15-0 Ace Sinner!!!!

2-0 BREAK SINNER!!!!!!! L’azzurro parte fortissimo

30-40 Peccato per Sinner che sciupa la prima occasione sulla seconda di servizio dell’avversario.

15-40 Due palle break in favore di Sinner.

15-30 Purcell trova il servizio vincente.

0-30 L’australiano sale sbagliando l’approccio, palla in corridoio.

0-15 Grande passante ad incrociare di Sinner.

1-0 Sinner. Parte bene l’azzurro.

40-0 Rapida chiusura dello scambio dal centro del campo dell’altoatesino.

30-0 Lavora bene da fondo Sinner in questo scambio spostando l’avversario e chiudendo di dritto.

15-0 Buon servizio e dritto dell’azzurro.

INIZIA IL SECONDO SET AL SERVIZIO SINNER

6-4 BREAAAAK SINNEEEER!!!! L’AZZURRO PORTA A CASA IL PRIMO SET!!!!

40-A Sinner sposta benissimo l’avversario e sale a rete chiudendo con uno spettacolare sventaglio. Ancora set point

40-40 Rovescio di approccio non convinto di Sinner e sul seguente pallonetto Purcell chiude.

40-A Set point a disposizione dell’azzurro, la seconda possibilità in questo game.

40-40 Errore in allungo di Purcell.

A-40 Servizio vincente dell’australiano.

40-40 Niente da fare Purcell si salva ancora una volta!

30-40 Sinner conquista un preziosissimo set point.

30-30 L’azzurro riesce a spingere prima col rovescio lungolinea e chiude col dritto a incrociare.

30-15 Bravo Purcell a salire a rete e chiudere con la volée-

15-15 Purcell si aiuta col servizio.

0-15 Bravo Sinner che prova a reagire prendendo in mano il gioco dopo aver subito il break.

5-4 BREAK PURCELL. Niente da fare Sinner non riesce a chiudere.

30-40 Ancora un errore di Sinner, su buona risposta di Purcell, palla break per l’australiano.

30-30 Falloso Sinner in questo caso col dritto da fondo..

15-30 Purcell riesce a prendere in mano il gioco e chiude col dritto.

30-0 Risposta troppo corta dell’australiano che favorisce il dritto di Sinner.

15-0 Parte bene Sinner con un ottimo dritto in uscita dal servizio.

5-3 L’australiano resta in scia.

40-15 Servizio vincente di Purcell.

30-15 L’australiano esagera con il dritto da fondo e tira in corridoio.

30-0 Questa volta è l’azzurro a sbagliare l’approccio col dritto.

15-0 Sale bene a rete Purcell e trova la volée giusta.

5-2 Sinner servirà per il set.

40-0 Sfonda con un buon rovescio a incrociare, Purcell in difficoltà.

30-0 Prima vincente dell’azzurro.

15-0 Servizio e dritto di Sinner

4-2 L’australiano resta in scia.

40-15 Purcell attacca col dritto dopo il servizio

30-15 Sinner gioca basso e ottiene il punto.

30-0 Non colpisce bene con il dritto in risposta Sinner.

15-0 Servizio vincente per Purcell che ottiene il punto.

4-1 Sinner. Bene l’azzurro in questo game.

40-15 Ottimo servizio esterno dell’azzurro

30-15 Forza troppo l’attacco Siinner e finisce per sbagliare

30-0 Ancora l’azzurro in spinta, sale bene a rete e costringe all’errore l’australiano.

15-0 Sinner controlla bene il dritto dopo un buon servizio

3-1 BREAK SINNER. L’azzurro allunga

15-40 Seconda palla break per l’azzurro conquistata con una buona trama da fondo

15-30 Questa volta è Purcell a regalare a Sinner un punto semplice semplice col dritto-

15-15 Purcell si affida al servizio.

0-15 Parte bene Sinner che con i suoi angoli di diritto mette in crisi l’australiano

2-1 Game rapidissimo in favore dell’azzurro

40-0 Varia il suo gioco offensivo l’azzurro mettendo in crisi Purcell.

30-0 Sinner spinge bene da fondo campo.

15-0 Servizio e dritto vincente dell’azzurro.

1-1 L’australiano tiene il game.

30-15 Attacco in controtempo di Purcell che inganna Sinner.

15-15 Spinge alla grande Sinner da fondo campo con un fantastico dritto.

15-0 Parte bene Purcell col servizio.

1-0 Sinner tiene il servizio con qualche sofferenza.

A-40 Bene Sinner che questa volta si aiuta col servizio prima di chiudere da fondo campo

40-40 Bravo Sinner a salvarsi con un dritto potente.

30-40 Subito palla break per l’australiano, ancora un errore dell’azzurro.

30-30 Questa volta Purcell è bravo a trovare la profondità e a mettere in difficoltà l’azzurro.

30-15 Prima vincente di Sinner.

15-15 Diritto devastante dal centro del campo dell’altoatesino.

0-15 Subito un errore in spinta per Snner.

20.31 Il primo a servire sarà Sinner.

20.29 L’azzurro parte favorito ma non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’avversario.

20.25 Si tratta della seconda sfida nella loro storia. Nell’unico precedente, risalente agli Australian Open di quest’anno, Sinner ha avuto la meglio con il punteggio di 3 a 0

20.20 Buonasera e benvenuti alla diretta live della partita d’esordio agli US Open di Jannik Sinner contro Max Purcell.

Il tabellone di Sinner agli US Open

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Max Purcell, primo turno degli Us Open 2021, ultimo Slam della stagione.

Una sfida estremamente interessante per il tennista azzurro che è reduce da un periodo molto particolare. Dopo il successo a Washington il giovane altoatesino ha perso al primo turno a Toronto e al secondo a Cincinnati. L’azzurro parte comunque nettamente favorito ma sarà importante capire qual è la sua condizione psicofisica anche per il proseguo dell’avventura nello Slam a stelle e strisce.

Sinner e Purcell si sono incontrati una sola volta in carriera, lo scorso 21 gennaio agli Australian Open. In quella circostanza ha avuto la meglio il tennista italiano che si è imposto con un netto 3-0. La differenza tecnica tra la testa di serie numero 13 e il tennista numero 191 al mondo è evidente ma l’australiano non è un avversario da sottovalutare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale, punto per punto, minuto per minuto della sfida tra Sinner e Purcell, valevole per il primo turno degli Us Open 2021. La partita è programmata come terzo sul Campo 10 e comincerà al termine delle sfide tra Kostyuk-Sakkari e Badosa-Van Uytvanck con inizio alle ore 17.00. Questo confronto sarà trasmesso in streaming su Eurosport Player e Discovery Plus. Buon divertimento!

Foto: Lapresse