LIVE Berrettini-Chardy 7-6 7-6 6-3, US Open 2021 in DIRETTA: Matteo combatte e vola al secondo turno!

22:50 Buon match nel complesso di Berrettini, che si è sciolto strada facendo, la condizione fisica non sembra ancora quella dei giorni migliori, ma le impressioni sono tutto sommato buone. L’azzurro adesso sfiderà al secondo turno il vincitore di Mouet- Travaglia, al momento il francese è avanti 6-4 6-5.

6-3 BERRETTINI VOLA AL SECONDO TURNO!

40-AD Ennessimo errore di Chardy, match-point per l’azzurro!

40-40 Si va ai vantaggi.

40-30 Vola via il dritto al volo del francese.

40-15 Due ottime giocate al volo.

15-15 Fucilata di dritto di Jeremy.

0-15 Si trova nella terra di nessuno Chardy.

5-3 Errore di dritto banale del francese, game pesante portato a casa da Matteo!

40-30 Due buone risposte di Chardy, attenzione.

40-0 Continua a spingere con la battuta Berrettini.

30-0 Lavora benissimo con il break Matteo.

15-0 Ottima prima di Matteo.

3-4 Chiude con il dritto Jeremy, che resta a contatto.

AD-40 Vantaggio per il francese.

40-40 Matteo ha tirato una serie di colpi stupendi, si va ai vantaggi.

30-30 Lungo il dritto in allungo di Chardy.

30-15 Ancora un servizio vincente.

15-15 Undicesimo ace del francese.

0-15 Parte avanti Matteo.

4-2 Ne viene fuori con tre prime pesanti Matteo!

30-40 Brutta volée, occasione per il contro-break.

30-30 Spinge bene con il dritto il francese.

30-15 ottima prima!

15-15 Bellissimo dritto ad incrociare indietreggiando.

0-15 Non passa il dritto in affondo di Berettini.

3-2 ARRIVA IL BREAK!

30-40 Dritto lungolinea vincente, palla break!

30-30 Esce il dritto in allungo di Jeremy.

30-15 Dritto a sventaglio di Chardy.

15-15 Berrettini deve tenere la palla in campo, perchè adesso Jeremy è molto falloso.

2-2 Affossa in rete il rovescio Chardy.

40-15 Risposta profonda del francese.

40-0 Servizio e dritto, schema infallibile.

30-0 Sedicesimo ace per l’azzurro.

15-0 Prima vincente di Matteo.

1-2 Ancora ace per il francese.

40-0 Ace di Chardy.

30-0 Esce di un nulla il lob di Berrettini.

15-0 Buon servizio ad uscire del francese.

1-1 In scioltezza il primo game al servizio di Matteo.

40-15 Ancora impreciso in risposta Chardy.

30-15 Non passa il dritto in controbalzo di Berrettini.

30-0 Lunga questa volta la risposta di Jeremy.

15-0 Non passa la risposta del francese.

0-1 Chiude con l’ace Chardy.

40-0 Ottima palla corta.

30-0 Buon servizio al centro del francese.

15-0 Si riparte con un errore di Matteo.

9-7 SIIIIIIIII! Non passa la risposta di dritto di Chardy, Berrettini vola sul 2-0!

8-7 IN RETE IL ROVESCIO DI CHARDY! Questa volta il set-point Berrettini lo avrà sul suo servizio!

7-7 Attacca bene Chardy, non resta in campo il lob di Berrettini.

7-6 Sfonda con la prima Matteo, terzo set-point!

6-6 CHE RISCHIOOO!!! Non chiude con la volée Matteo, ma Chardy non controlla il recupero!

5-6 Ancora una gran prima, set-point Chardy.

5-5 Prima sulla riga del francese.

5-4 Ace al centro, quando più serviva!

4-4 Seconda carica di Matteo, va fuorigiri con la risposta di rovescio Jeremy.

3-4 Sbaglia lo smash Chardy, Berrettini recupera il mini-break di svantaggio.

2-4 Ottima prima di Chardy.

2-3 Time violation per il francese.

2-3 Questa volta trova un bel colpo Jeremy, mini-break per il francese.

2-2 In corridoio di un pelo il dritto lungolinea di Chardy, sospiro di sollievo!

1-2 Poteva fare decisamente di più in risposta in quest’occasione Matteo.

1-1 Servizio e dritto incrociato, niente da fare in difesa per Berrettini.

1-0 Questa volta si che sfonda con il dritto Matteo!

6-6 Si va al tie-break, peccato perchè sul primo set-point l’occasione è stata ghiotta.

AD-40 Non è riuscito a far muovere l’avversario Berrettini, alla fine ne approfitta Jeremy con un dritto lungo-linea.

40-40 Ace di Chardy, cancellato anche il secondo set-point.

30-40 In corridoio il recupero in allungo di Berrettini, c’era spazio.

15-40 DRITTO ALL’INCROCIO DELLE RIGHE! Due set-point per Matteo!

15-30 Doppio fallo!

15-15 Questa volta torva un gran colpo il francese.

0-15 Gioca con il braccino Chardy adesso.

6-5 Ancora ace! Game perfetto di Matteo. Il francese adesso servirà per rimanere nel set.

40-0 Sassata al servizio di Berrettini!

30-0 Ancora una gran prima di Matteo, Chardy visibilmente nervoso.

15-0 Tredicesimo ace!

5-5 ERRORE DI DRITTO! Matteo recupera il break grazie ad un game disastroso del francese!

40-AD Non passa neanche il back di rovescio, palla break per Matteo!

40-40 In rete il dritto in arretramento di Chardy, si va ai vantaggi!

40-30 Ancora una prima ad uscire, set-point per il francese.

30-30 Ace ad uscire.

15-30 Risposta miracolosa di Matteo, poi Chardy va fuorigiri con il dritto!

15-15 Dritto a sventaglio di Jeremy.

0-15 Doppio fallo del francese.

4-5 Servizio e smash, Chardy al cambio di campo servirà per il set.

40-30 Finalmente un bello scambio all’attacco di Matteo, che si è mosso bene anche con il rovescio.

30-30 Servizio e dritto fulminanti!

15-30 C’era tantissimo spazio per il passante, invece il rovescio di Berrettini muore in rete.

15-15 Scappa il dritto di Matteo, un po’ troppo falloso in questa fase finale di set.

15-0 Ottima prima ad uscire.

3-5 Esce nuovamente da una situazione complessa il francese, Matteo serve per rimanere nel set.

40-AD In rete il back di Berrettini, iniziano ad essere tante le occasioni sprecate.

40-40 Stecca di rovescio per Berrettini, siamo a 5 palle break non sfruttate, tre di queste sulla seconda del francese.

30-40 SPETTACOLO! Matteo fa i numeri in difesa e alla fine viene a prendersi il punto a rete, nuova palla break!

30-30 Noooooooooo. C’era tanto spazio, ma il dritto di Berrettini finisce ampiamente in corridoio.

15-30 Arriva male sulla palla Matteo, che cerca un passante impossibile.

0-30 Non passa il colpo del francese, Berrettini sta giocando alla grande con il back.

0-15 Spinge con il dritto Matteo, Chardy in difficoltà con il rovescio.

3-4 Tre ace consecutivi, Berrettini resta a contatto.

40-15 Ancora un servizio vincente!

30-15 Servizio e dritto, bene!

15-15 Ace al centro, è il decimo.

0-15 Si difende come meglio può Chardy, alla fine il primo a sbagliare è Matteo.

2-4 Si salva il francese, 0/4 sulle palla break in questo secondo set per l’azzurro.

40-AD Ancora una seconda sulla riga, impressionante.

40-40 Non passa la risposta bloccata di Matteo, in quest’occasione si poteva fare meglio.

30-40 Seconda e dritto entrambi sulla linea, nulla da dire.

15-40 Ancora un errore del francese, ci sono due palle del contro-break per Matteo!

15-30 Cannonata di dritto di Jeremy, non può nulla in difesa Berrettini.

0-30 Affossa in rete il dritto Chardy, occasione importante!

0-15 Dritto in allungo stupendo di Matteo!

2-3 Si ferma in rete il dritto in avanzamento di Chardy.

40-0 Attacco in back vincente per l’azzurro.

30-0 Gira bene intorno alla palla Matteo, che fa quello che vuole con il dritto.

15-0 Lunga la risposta di Chardy.

1-3 Quinto ace del francese, che conferma il break di vantaggio.

40-0 Ace ad uscire.

30-0 Servizio e schiaffo al volo.

15-0 Non passa la risposta di Matteo.

1-2 Magia in controbalzo di Chardy, break per il francese.

30-40 Volée in allungo per il francese, che si guadagna una palla break.

30-30 In corridoio anche il dritto di Matteo, che adesso si sta complicando un po’ la vita.

30-15 Esce di un pelo la smorzata di Berrettini, ottima l’idea dell’azzurro.

30-0 Nono ace.

15-0 Rapidissimo Matteo in uscita dal servizio, due dritti uno più bello dell’altro!

1-1 Jeremy esce bene da un turno di servizio complesso.

40-AD Resta basso il lob di Matteo, Chardy ne approfitta con lo smash.

40-40 Prima ad uscire, annullata anche la seconda palla break.

30-40 Gran punto di Chardy, che ha dovuto tirare con tutta la sua potenza.

15-40 Non passa il rovescio del francese, due palle break per Matteo, che ha alzato il livello in risposta.

15-30 Servizio e dritto per Jeremy.

0-30 Numero di Matteo in difesa, Chardy combina un mezzo disastro a rete.

0-15 Ottima risposta di rovescio di Berrettini, che poi affonda con il dritto lungolinea!

1-0 Primo turno al servizio enciclopedico.

40-0 Palla corta deliziosa dell’azzurro.

15-0 Si riparte subito con l’ottavo ace del match di Berrettini.

7-5 IN RETE IL DRITTO DI CHARDY! Matteo vince un primo set estremamente combattuto e sofferto!

6-5 Servizio e dritto per l’azzurro, parziale di 3 punti a 0 e set-point!

5-5 Prima ad uscire, andiamooo!

4-5 Doppio fallo del francese, mini break recuperato!

3-5 Non passa la risposta bloccata di Matteo.

3-4 Ace di Berrettini, ci voleva!

2-4 Lungo il rovescio di Chardy! Si va al cambio di campo.

1-4 Si difende bene Matteo, ma alla fine Jeremy ha la chance per sfondare con il dritto lungolinea.

1-3 Scappa la risposta di Berrettini.

1-2 Si rifa con la battuta l’azzurro, bisogna recuperare un punto a Chardy adesso.

0-2 Doppio fallo di Matteo, subito mini break per il francese.

0-1 Punto diretto con il servizio per Jeremy.

6-6 Seconda vincente, si vola al tie-break!

40-0 Servizio e dritto ad incrociare, schema perfetto di Berrettini!

30-0 Va fuorigiri con la risposta il francese.

15-0 Punto miracoloso di Matteo, che si difende con le unghie e con i denti a rete!

5-6 Ancora un servizio vincente da sinistra, Matteo servirà nuovamente per rimanere nel set.

40-30 In rete la volée di Chardy, che aveva tutto il campo a disposizione.

40-15 Ancora una seconda sulla linea, francese abbastanza fortunato in questo game, dove è stato aiutato anche da un nastro.

30-15 Prima e schiaffo al volo per il francese, prova il lob Matteo, ma la palla esce.

15-15 Seconda sulla riga per Chardy.

0-15 Passante in back di Berrettini, bene in difesa l’azzurro!

5-5 Gioca ancora di fino Matteo, ottimo game del n.1 d’Italia!

40-15 Slice di rovescio lungolinea meraviglioso di Berrettini!

30-15 Si spegne in rete il dritto di Chardy.

15-15 Sesto ace per l’azzurro!

0-15 Va fuorigiri con il dritto Matteo.

4-5 Terzo ace del match per il francese, che si porta ad un game dalla conquista del primo set.

40-15 Sparacchia fuori il dritto Chardy.

40-0 Ottima seconda di servizio.

30-0 Ace al centro di Jeremy.

15-0 Di poco in corridoio il dritto di Matteo.

4-4 Ancora servizio e dritto per l’azzurro, bene così!

40-15 Non riesce a tenere lo scambio con il rovescio Chardy.

30-15 Stecca con il dritto Berrettini.

30-0 Servizio e dritto ad incrociare!

15-0 Ottima prima ad uscire anche per Berrettini.

3-4 Ancora una prima ad uscire, si va avanti senza break.

40-15 Accelerazione vincente di Matteo con il dritto.

40-0 Non passa la risposta di Berrettini, percentuale di prime di Chardy elevatissima.

30-0 Servizio e dritto.

15-0 Prima sulla riga per il francese.

3-3 Matteo si apre bene il campo con lo slice di rovescio ed esce bene da una situazione di pericolo!

AD-40 Ace ad uscire, siamo già al quinto!

40-40 Risposta violenta di dritto, Berrettini continua ad essere leggermente lento in uscita dal servizio.

AD-40 Scappa il passante di rovescio di Chardy.

40-40 Servizio e dritto!

30-40 Risposta profonda di Chardy, ancora in ritardo Berrettini. Palla break.

30-30 Ace pauroso di Matteo!

15-30 Scappa di poco la volée dell’azzurro, attenzione.

15-15 Stecca di rovescio Berrettini, che è arrivato leggermente in ritardo sulla palla.

15-0 Dritto incrociato di Matteo, che lascia sul posto il francese.

2-3 Affossa in rete la risposta Matteo, Chardy avanti.

40-15 Servizio e schiaffo al volo.

30-15 Chardy si apre bene il campo con il dritto.

15-15 Risposta profonda di rovescio per Matteo, Chardy non controlla il back!

15-0 Seconda al corpo per Jeremy.

2-2 Servizio e dritto, bene Matteo!

40-15 Ace, siamo già al terzo!

30-15 Comanda bene lo scambio Berrettini, fatica con il rovescio Chardy.

15-15 Matteo mette subito le cose a posto con un’ottima prima.

0-15 Risposta fulminante del francese.

1-2 La chiude con uno schiaffo al volo Chardy.

40-30 Rovescio lungolinea meraviglioso di Berrettini!

40-15 Nooooo! Aveva trovato un lob bellissimo Matteo, che però poi tira un dritto in corridoio.

30-15 Va fuorigiri con il dritto Chardy.

30-0 Servizio e dritto per il francese.

15-0 Ace anche per Chardy, entrambi fanno della battuta la propria arma.

1-1 Questa volta ace ad uscire, primo game al servizio enciclopedico per l’azzurro!

40-0 Ace al centro, il primo della partita.

30-0 Scappa in lunghezza la risposta di Chardy.

15-0 Sfonda col dritto Matteo!

0-1 Subito un buon game di Chardy, che tiene il servizio a 15.

20:15 Inizia il match!

20:13 Matteo difende gli ottavi di finale raggiunti l’anno scorso, quando era stato sconfitto da Rublev.

20:11 Gli atleti sono già scesi in campo per la fase di riscaldamento ufficiale.

20:09 Il vincitore di questo match sfiderà al secondo turno uno tra Travaglia e Moutet.

20:06 Matteo è al rientro da un problema muscolare che l’ha costretto a superare le Olimpiadi, a Cincinnati, dove si è arreso agli ottavi di finale ad Auger-Aliassime ha mostrato uno stato di forma ancora un po’ precario.

20:03 L’azzurro si presenta a questo torneo da numero 8 del mondo e numero 6 del seeding e della Race, le aspettative sono elevate.

20:00 E’ purtroppo finito in favore di Nishikori il match contro Caruso, che ha comunque combattuto con tutte le sue forze. Tra una ventina di minuti inizierà la sfida di Berrettini!

19:03 Si allunga il match tra Caruso e Nishikori, con l’azzurro che ha vinto il terzo set 7-5. L’inizio della partita tra Berrettini e Chardy slitta di conseguenza.

18:18 Il match dell’azzurro prenderà il via sul Grandstand dopo la fine di Caruso-Nishikori, purtroppo al momento Salvatore sta perdendo 6-1 6-1.

18:15 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE DI Berrettini-Chardy, match valido per il primo turno degli US Open 2021.

Cari amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-Chardy, match valido per il primo turno degli US Open 2021. Domani grande giornata per i colori azzurri: sono ben undici gli atleti azzurri impegnati (10 uomini e 1 donna), tra questi c’è anche il numero 1 d’Italia Matteo Berrettini!

L’azzurro si presenta a questo torneo come numero 8 del mondo e numero 6 del seeding vista l’assenza di Nadal e Thiem. Matteo viene dagli ottavi di finale di Cincinnati dove, al rientro da un periodo di stop dovuto ad un problema muscolare, si è arreso al canadese Auger Aliassime con il risultato di 6-4 6-3. Berrettini nel 2020 si era fermato proprio agli ottavi di finale a Flushing Meadows, in quel caso era stato sconfitto da Rublev; quest’anno, visti i risultati ottenuti, l’obiettivo è sicuramente quello di migliorarsi. L’azzurro ha bisogno di macinare punti importanti, al momento infatti è sesto nella race, una posizione ottima, che però ancora non gli garantisce la certezza dell’accesso alle ATP Finals.

Il match di oggi non va assolutamente sottovalutato: Jeremy Chardy è un giocatore esperto e la condizione di Berrettini è si in aumento, ma non è ancora al top, di conseguenza sarà importante tenere alta la concentrazione fin dal primo punto. Il match tra l’azzurro e il francese è il secondo della giornata è il secondo in programma sul Grandstand e inizierà subito dopo la fine di Nishikori-Caruso, il cui inizio è previsto alle ore 17:00. La partita sarà visibile sui canali di Eurosport.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Berrettini-Chardy, match valido per il primo turno degli US Open 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla!

