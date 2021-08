CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I RISULTATI DELLE BATTERIE DELLA NOTTE

13.20 Si chiude così la sesta giornata di questa giornata paralimpica di nuoto! Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport!

13.18 L’Italia, con queste due medaglie d’oro e una d’argento, sale al secondo posto del medagliere del nuoto: nove ori, nove argenti e cinque bronzi nei primi sei giorni di gare. Cina prima con 13 ori, 12 argenti e 13 bronzi.

13.15 L’Australia è partita forte, schierando subito Rowan Crothers e Martin Williams nelle prime due frazioni. Gli oceanici hanno poi mantenuto le distanze con Matthew Levy (S7) e Ben Popham (S8), chiudendo con il record del mondo in 3.44.31. Italia seconda, che ha recuperato dal fondo dello schieramento con Antonio Fantin, Simone Ciulli, Simone Barlaam e Stefano Raimondi, che chiudono in 3.45.89. Terzo posto per l’Ucraina, a 3.47.40.

13.13 ARGENTO! ARGENTO PER L’ITALIA 4×100 SL 34 DIETRO AD UNA SONTUOSA AUSTRALIA!

13.12 Australia straprima dopo i primi 250 metri, ma Barlam sta recuperando tantissimo! Secondo a 100 metri dal termine, le speranze ora sono riposte in Stefano Raimondi!.

13.10 Italia ultima dopo i primi 100 metri, Fantin ha provato a limitare i danni nel miglior modo possibile. Ora si va con Ciullim in avanti c’è l’Australia che è partita con Crothers (S10).

13.10 PARTITI! FORZA RAGAZZI!

13.08 L’Italia schiera Antonio Fantin (S6), Simone Ciulli (S9), Simone Barlaam (S9) e Stefano Raimondi (S10). Sulla carta la rivale più pericolosa è l’Ucraina con Trusov e Krypak.

13.04 Ultime premiazioni prima della gara di 4×100 sl 34 punti.

12.59 Fra pochi minuti sarà il momento dell’ultima gara di giornata, la 4×100 sl 34 punti. E anche in questa gara l’Italia arriva con i galloni di favorita.

12.55 Con questo risultato, l’Italia sale fino al secondo posto nel medagliere del nuoto, con nove ori, otto argenti e cinque bronzi. Avanti c’è solo la Cina con 13 ori, 12 argenti e 13 bronzi.

12.52 Carlotta Gilli è arrivata IN CARROZZA al traguardo! Partenza sprint per lei e nessuna ha tenuto il suo ritmo, testimoniato dal nuovo record del mondo in 2.21.44! Seconda la statunitense Colleen Young in 2.26.80, terza l’uzbeka Toshpulatova in 2.27.92. INAVVICINABILE CARLOTTA, CHE CONQUISTA IL SECONDO ORO DELLA SUA PARALIMPIADE, LA QUINTA MEDAGLIA IN ASSOLUTO!

12.48 ED È UN TRIONFOOOOOOO!!!!! ARRIVA UN ALTRO ORO CON CARLOTTA GILLI!!!!!! E FIRMA ANCHE IL NUOVO RECORD DEL MONDO!!!! GRANDISSIMA CARLOTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

12.47 Ma il vantaggio è troppo per Carlotta, +3.64 sulla Young! E ora lo stile libero! VAI CARLOTTAAAAA!!!

12.46 Va una meraviglia il dorso! Vantaggio importante di quasi tre secondi e mezzo ai 100 metri, ora c’è la rana.

12.46 Ottima prima frazione a rana, primo passaggio a 29.16, ora c’è il dorso e la rana, in cui deve resistere.

12.45 PARTITE! Buona partenza per Carlotta!

12.45 L’azzurra ha tutte le carte in regola per poter vincere questa gara…

12.43 E fra poco c’è Carlotta Gilli nei 200 misti SM13 femminili, l’azzurra arriva in gara con il miglior tempo di qualificazione!

12.40 Ihar Boki aggiorna il suo record del mondo a distanza di otto anni! Il bielorusso stravince in 2.02.70, tenendo a debita distanza il francese Alex Portal (2.09.92) e l’olandese Thomas van Wanrooij, è la quinta medaglia d’oro della sua Paralimpiade!

12.36 Una soddisfazione meravigliosa per Arjola, che non ha avuto davvero nessun avversario a contrastarla. Ora la gara dei 200 metri misti SM13.

12.34 Per la Trimi è il secondo oro di queste Paralimpiadi di Tokyo: doppietta con la gara dei 50 dorso!

12.31 Una gara DOMINATA da Arjola Trimi nei 100 sl S3, comandata dalla prima all’ultima bracciata! La statunitense Leanne Smith è seconda in 1.37.68, la russa Iuliia Shishova è terza in 1.49.63! Grandissima, GRANDISSIMA ARJOLA, ottavo oro di queste Paralimpiadi nel nuoto!

12.30 OROOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! OROOOOOOOOOOOOO!!!!! OROOOOOOO!!!!! ARJOLA TRIMI È OROOOOOOOOOOOO!!!!!!!

12.28 PARTITE! AVANTI ARJOLA!

12.27 Ecco, è il momento di Arjola Trimi!

12.23 Manca pochissimo ai 100 metri sl S3; con questa si apre il rush finale di questa giornata con le ultime quattro gare.

12.18 Dopo due ore senza medaglie, si punta sulla performance della trentaquattrenne per far sì che l’Italia dia la prima stoccata al suo medagliere.

12.14 Altro momento per le premiazioni, fra dieci minuti sarà il momento di Arjola Trimi nei 100 metri sl S3.

12.08 Vittoria per la cinese Ma Jia in 2.41.14, con l’asiatica che ha fatto la differenza nella frazione a rana. Secondo posto per Cai Liwen in 2.42.91, terza Anastasia Pagonis in 2.45.61. Ottavo posto per Martina Rabbolini, in 3.03.07.

12.07 La cinese Ma tocca per prima dopo i 150 metri, Pagonis solo quarta.

12.06 Martina Rabbolini è ultima dopo i primi 100 metri. Anastasia Pagonis sta provando ad andarsene da sola.

12.05 PARTITE! AVANTI MARTINA!!

12.05 Tutto pronto per la partenza dei 200 misti SM11 femminile…

12.02 Fra poco l’Italia torna in corsia con Martina Rabbolini nella gara femminile dei 200 misti SM11.

11,59 Rogier Dorsman è di un altro pianeta nei 200 misti SM11, batte il suo stesso record del mondo in 2.19.02. Secondo l’ucraino Mykhailo Serbin, terzo posto per il giapponese Uchu Tomita.

11.54 Si ricomincia, arrivano gli atleti per la finale dei 200 misti SM11.

11.50 Ultime premiazioni prima della ripresa delle gare.

11.42 Siamo alle ultime sei finali di giornata. 200 misti SM 11 maschili e femminili, 100 sl donne S3, 200 misti SM13 uomini e donne, 4×100 sl 34 punti.

11.38 La prossima italiana in gara sarà Martina Rabbolini, che alle 12.02 scenderà in acqua per la finale dei 200 misti SM11.

11.33 Ora è il momento di altre premiazioni. Prossima gara prevista alle 11.53.

11.30 Spaventosa la Lu Dong, che in 37.18 polverizza il record del mondo dei 50 dorso S5 che resisteva dal 2010. Podio completato da Teresa Perales e la turca Sevilay Ozturk, quinta Monica Boggioni in 45.46.

11.29 PARTITE!

11.27 Scendono le atlete in piscina. Da ricordare che l’Italia ha scelto di non far disputare lo spareggio a Giulia Ghiretti, che aveva l’ottavo tempo ex-aequo con la giapponese Mayumi Narita.

11.24 Ora è il momento di Monica Boggioni nella gara femminile.

11.22 Zheng Tao demolisce il record del mondo dei 50 dorso S5 in 31.42. Trionfo Cina, con il podio completato da Jingsong Wang e da Lichao Wang.

11.18 Ora è il momento dei 50 dorso S5 maschile.

11.15 Riepiloghiamo i risultati azzurri fino ad ora: Luigi Beggiato quarto nei 200 sl S4, Simone Barlaam quinto nei 100 dorso S9 e Federico Bicelli sesto nei 100 metri S7.

11.10 Ricordiamo che l’Italia si giocherà le migliori carte nel finale di giornata, con Arjola Trimi, Carlotta Gilli e la 4×100 punteggio 34.

11.05 Altra pausa per le premiazioni. Prossima gara alle 11.18 con i 50 dorso S5, seguita poi dalla finale femminile con Monica Boggioni protagonista.

11.01 Vittoria per la cinese Jiang Yuyan in 34.69, avanti all’irlandese Nicole Turner (36.30) e la statunitense Elizabeth Marks (36.83).

10.59 Ora è il momento della gara femminile dei 50 farfalla S6, subito dopo un’altra pausa per le premiazioni.

10.55 Wang Jingang è il nuovo campione paralimpico dei 50 farfalla S6 in 30.81. Argento per il connazionali Jia Hongguang, terzo il colombiano Nelson Crispin Corzo.

10.51 Dopo le premiazioni, riprendono le gare. Si comincia con i 50 farfalla S6 uomini.

10.47 Le prossime gare in programma sono quelle dei 50 farfalla S6, maschile e femminile.

10.42 L’Italia ha già sparato le prime tre cartucce di giornata senza raccogliere medaglie. Ma il meglio arriverà verso fine giornata…

10.38 Piccola pausa per i podi, premiati i vincitori dei 100 metri dorso S7.

10.35 E purtroppo è medaglia di legno per Beggiato nei 200 sl S4. Negli ultimi 25 metri viene superato dal russo Roman Zhdanov, quarto posto in 3.00.85. Ami Omer Dadaon distrugge il proprio record del mondo e stravince in 2.44.84.

10.34 Ai 150 metri Beggiato sta combattendo per il bronzo. Forza Luigi!!

10.34 Luigi è in rimonta dopo i primi 100 metri. Dadaon è praticamente già certo dell’oro.

10.32 PARTITI! Forza LUIGI!!!

10.31 Nuotatori in corsia, Luigi può dire la sua per una medaglia.

10.28 Ora tocca a Luigi Beggiato, con i 200 metri stile libero S4.

10.26 Stravince Hannah Aspden, l’americana chiude in 1.09.22. Seconda la spagnola Nuria Marqus Soto in 1.10.26, terza l’australiana Sophie Pascoe in 1.11.15.

10.22 Ora la gara femminile dei 100 dorso S9, nessuna azzurra in gara.

10.19 Peccato Simone! Nella seconda vasca l’azzurro perde smalto e nonostante si migliori di tre secondi rispetto alle batterie (1.02.92) si deve accontentare del quinto posto. Vittoria per il russo Bogdan Mozgovoi in 1.01.65, avanti al bielorusso Shchalkanau e all’australiano Hodge.

10.19 Ottima prima vasca di Barlaam, è primo ai 50 metri con 29.93!!

10.18 PARTITI! FORZA SIMONE!!!

10.16 I nuotatori entrano sul bordo piscina, manca pochissimo alla gara. Barlaam partirà dalla corsia 2.

10.13 Ora è il turno di Simone Barlaam, qualificatosi quinto nei 100 dorso S9. Se la gara gli entra, diventa imbattibile: sarà così anche oggi?

10.11 Trionfo di Mallory Wegmann nei 100 dorso S7 femminili, la statunitense firma il nuovo record paralimpico in 1.21.27. Dietro di lei la canadese Danielle Dorris e l’altra americana Julia Gaffney, titolare del record mondiale.

10.07 Ora è il momento dei 100 dorso S7 femminili, con nessuna italiana impegnata.

10.05 Successo di Andrii Trusov, che in 1.08.14 fa segnare il nuovo record mondiale. Secondo l’argentino Carlomagno, terzo l’israeliano Mark Malyar. Federico Bicelli è sesto in 1.12.25.

10.03 PARTITI!

10.02 Secondo i tempi della batteria, il favorito è l’argentino Pipo Carlomagno, che nella notte ha fatto segnare il nuovo record paralimpico.

10.00 Stanno entrando i primi atleti di giornata per la finale dei 100 dorso S7.

9.58 Fra pochissimo comincerà la grande giornata azzurra con Federico Bicelli, impegnato nella prima finale di giornata

9.55 Ricordiamo che a fine giornata ci sarà anche la gara della 4×100 stile libero 34 punti, in cui la staffetta azzurra approda con il miglior tempo.

9.52 Simone Barlaam nei 100 metri dorso S9 si è qualificato con il quinto tempo, mentre Luigi Beggiato nei 200 metri sl S4 è in linea con una medaglia con il tempo delle qualificazioni. Monica Boggioni nei 50 metri dorso S5, Martina Rabbolini nei 200 metri misti SM 11, Arjola Trimi nei 100 sl S3 e Carlotta Gilli nei 200 misti SM12 gli altri azzurri in finale.

9.48 Otto finali, dicevamo. Si comincerà subito con Federico Bicelli tra poco più di 10 minuti nei 100 dorso S7.

9.45 Altra giornata con l’Italia protagonista: ben otto le finali in cui il tricolore proverà a conquistare medaglie.

9.40 Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport. Benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali del nuoto della sesta giornata delle Paralimpiadi di Tokyo 2020

Buongiorno a tutti amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali del nuoto della sesta giornata delle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Sono già venti le medaglie per la spedizione azzurra dopo le prime cinque giornate, e l'impressione è che il conteggio possa tranquillamente aumentare.

Nelle batterie della notte si giocheranno un posto in finale Federico Bicelli nei 100 dorso S7, Simone Barlaam e Simone Ciulli nei 100 metri dorso S9, Luigi Beggiato nei 200 metri stile libero S4, Giulia Ghiretti e Monica Boggioni nei 50 metri dorso S5, Martina Rabbolini nei 200 metri misti SM11, Angela Procida ed Arjola Trimi nei 100 metri stile libero S3 e Carlotta Gilli nei 200 metri misti SM12.

Dieci atleti azzurri dunque a giocarsi un posto in finale, con occhi puntati su Arjola Trimi che arriva con il miglior tempo di qualificazione nei 100 stile libero S3, Carlotta Gilli che cerca la quinta medaglia dei suoi Giochi e Simone Barlaam, che vuole la doppietta dopo l'oro di ieri nei 50 stile libero. Molta attesa anche per la 4×100 stile libero 34 punti, che detiene il record mondiale fatto segnare a Funchal lo scorso 22 maggio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle finali del nuoto della quinta giornata delle Paralimpiadi di Tokyo 2020, cronaca in tempo reale, gara dopo gara, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, si parte alle ore 10:00 con la speranza di vedere più azzurri possibile in finale!

