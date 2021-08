CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Risultati prima giornata

Cari amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETT LIVE della seconda giornata di gare della terza edizione dell’International Swimming League. Nella piscina Scandone di Napoli i migliori atleti al mondo daranno spettacolo fino al 30 settembre: 10 squadre si daranno battaglia, dopo i primi 10 match di regular season le migliori sei squadre andranno ai play-off, ci sarà poi un ulteriore undicesimo scontro tra le squadre che si sono classificate dalla settima alla decima posizione nella regular season, le prime due raggiungono le altre ai play-off. Vi ricordiamo che si gareggia in piscina da 25m.

I primi due match di questa regular season, quelli di ieri e di oggi, vedono impegnate quattro squadre: gli Energy Standard al momento in testa con 262,5 punti, gli Acqua Centurion secondi con 241, i Toronto Titans terzi con 233 e infine i DC Trident quarti con 173.5. Queste le gare in programma oggi: 100 sl, 200 farfalla, 100 dorso, 100 misti, 100 rana, 50 farfalla, 200 sl, staffetta mista 4×100 misti, 400 misti, 50 sl skins. Gli occhi sono tutti puntati su Federica Pellegrini, che si trova all’ultima esperienza agonistica della carriera e che ieri ha oltremodo convinto. Attenzione anche alla rana con Martinenghi, Castiglioni, Carraro e Pilato, che nella prima giornata hanno dimostrato di essere in grande condizione. Tra i nomi più risonanti ci sono poi i medagliati di Tokyo Zazzeri, Miressi e Ceccon oltre che Alberto Razzetti e tanti altri!

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della terza edizione dell’International Swimming League, cronaca in tempo reale, gara dopo gara, per non perdervi davvero nulla, si partirà alle ore 20:00!

