LIVE Nuoto, ISL Napoli 27 agosto in DIRETTA: il primo match se lo aggiudicano gli Energy Standard, terzi gli Acqua Centurions di Pellegrini!

22.02 La regular season è lunga, gli Acqua Centurions hanno un po’ faticato nella giornata odierna ma comunque l’inizio è buono, l’anno scorso la formazione azzurra aveva concluso il primo match al quarto posto.

22:00 Questa la classifica finale dopo il primo match: Energy Standard (511.50), Toronto Titans (496.50), Acqua Centurions (442.50), DC Trident (311.50).

21:58 Tocca per primo Le Clos (23”82), secondo Pekarski (23”88)!

21:55 Purtroppo solo quarto Szabo, passano Pekarski e Le Clos.

21:53 Passa Szabo per gli Acqua Centurions, purtroppo fuori dai giochi Ceccon, dentro anche Le Clos. Passano sia Kusch che Pekarski per i Toronto Titans, a questo punto la discussione per il secondo posto sembrerebbe chiuso in favore dei canadesi.

21:51 Partiti!

21:50 Gli uomini si sfideranno nei 50m farfalla skins: Kusch Marius (TOR), Pekarski Grigori (TOR), proud Ben (ENS), Le Clos Chad (ENS), Szabo Szebasztian (AQC), Ceccon Thomas (AQC), Vazaios Andreas (DCT), Hoffer Ryan (DCT).

21:47 Ad una gara dal terimine questa la classifica. Energy Standard 482.5, Toronto Titans 462, Acqua Centurions 421, DC Trident 311.5. Serve un miracolo agli azzurri per risalire in seconda posizione.

21:45 Vince Sjostrom in 24”79, seconda Wasick in 25”26, le atlete sono letteralmente distrutte.

21:42 Vince Sjostrom (24”09), con lei passa il turno Wasick (24”21). Fuori Haughey e Hopkin.

21:40 Purtroppo subito fuori Kameneva e Di Pietro per gli Acqua Centurions. Passano il turno Haughey, Hopkin, Wasick e Sjostrom.

21:38 Adesso tocca ai 50m femminili Skins: si parte in 8, dopo il primo round passano il turno le prime quattro, che dopo tre minuti tornano sui blocchi, dopo il secondo round ne rimangono solo 2, queste avranno altri tre minuti di pausa prima dell’ultimo scontro diretto.

21:37 Questa la situazione prima delle ultime due gare: Energy Standard in testa con 436.5 punti, Toronto Titans secondi con 436, Acqua Centurions terzi con 416 e Dc Trident quarti con 303.5, può succedere di tutto!

21:35 Gli Acqua Centurions portano a casa 20 punti, ma i Toronto Titans tengono testa con 18.

21:34 vince Bordin, secondo Razzetti e terzo Kalisz, per motivi diversi è una gara che sorride ai colori azzurri!

21:33 Borodin in testa prima dello stile libero, Razzetti resista in seconda posizione, risale Kalisz!

21:32 Razzetti in testa dopo la frazione a dorso, questa è una sorpresa enorme per l’azzurro, che storicamente soffre in questo stile.

21:30 In acqua per gli Acqua Centurions Kalisx, campione olimpico di questa gara e Borodin, per i Toronto Titans c’è Alberto Razzetti.

21:27 Purtroppo la formazione azzurra perde una caterva di punti con questa gara: McIntosh (4’30”05) e Ciepulcha (4”33’14) sono rispettivamente prima e terza e portano alla propria squadra la bellezza di 27 punti, mentre gli Acqua Centurions ne portano a casa 4. Adesso sono 22 i punti di vantaggio per i canadesi, bisogna recuperare tutto adesso.

21:25 McIntosh ampiamente davanti ai 200m porta 6 punti del checkpoint ai canadesi, in grande difficoltà Polieri.

21:23 Partite!

21:20 Gli Acqua Centurions dovranno difendersi tra le donne, per poi attaccare tra gli uomini.

21:18 Queste le partenti dei 400m misti femminili: Cieplucha Tessa (TOR), McIntosh Summer (TOR), Rosendahl Bach Helena (ENS), Gunes Viktoriya (ENS), Lesaffre Fantine (AQC), Polieri Alessia (AQC), Andison Bailey (DCT), Jakabos Zsuzsanna (DCT).

21:15 Coleman fa valere tutta la sua forza, una Pellegrini che aveva gareggiato praticamente 5 minuti fa porta gli Acqua Centurions alla seconda posizione! Guadagnano solo due punti i canadesi, manteniamo un punto di vantaggio quando mancano quattro gare alla fine.

21:13 Di Liddo in testa all’ultimo cambio, tocca a Pellegrini!

21:11 La formazione 1 degli Acqua Centurions si presenta in acqua con Ceccon, Martinenghi, Di Liddo e Pellegrini, è la staffetta dell’Italia alle Olimpiadi!

21:09 Tocca alla steffatta 4×100 mista mista, attenzione perchè le staffette danno punti doppi!

21:07 Grande ultima vasca per Pieroni, che con 1’44”39 tocca per primo, bene Ballo e Ciampi, che sono rispettivamente secondo e quinto. Questa la classifica: Energy Standard (409.5), Acqua Centurions (372), Toronto Titans (369) e DC Trident (261.50)

21:05 Ballo e Ciampi per gli Acqua Centurions tra gli uomini.

21:03 Vince Haughey in 1’52”88, condizione di forma enorme per lei, ma una grande Federica Pellegrini arriva seconda in 1’53”95. Gli Acqua Centurions mantengono sei punti di vantaggio sui canadesi!

21:01 Boato per la Divina!

21:00 E’ il momento dei 200m stile libero femminili: Hassler Julia (TOR), Sanchez Kayla (TOR), Harvey Mary-Sophie (ENS), Haughey Siobhan (ENS), Pellegrini Federica (AQC) Hibbott Holly (AQC), Neale Leah (DCT), Evans Joanna (DCT).

20:58 Vince Kusch (22”45), ottimo secondo di Szabo per gli Acqua Centurions. Tornano a farsi sotto i Toronto Titans anche grazie al terzo posto di Pekarski. 392.5 Per gli Energy Standard, 354 per gli Acqua Centurions e 348 per i Toronto Titans.

20:56 Tocca agli uomini.

20:54 Doppietta per gli Energy Standard: prima Sjostrom, seconda Banic, Hansonn completa il podio per i Toronto Titans. Gli Acqua Centurios perdono un solo punto dai canadesi.

20:52 Tocca ai 50m farfalla femminili, per gli Acqua Centurions Di Pietro e Barrat. Sjostrom l’assoluta favorita.

20:50 MARTINENGHI! 56”96 e vittoria per Nicolò! Kamminga è terzo e aiuta la squadra azzurra! Gli Acqua Centurions con 338 punti si riavvicinano alla testa degli Energy Standard (361.50), si staccano in terza posizione i Toronto Titans.

20:48 Adesso ci sono Kamminga e Martinenghi per gli Acqua Centurions, questa è un altra gara in qui bisogna fare non bene, di più!

20:47 BENE LE AZZURRE! Martina Carraro vince in1’04”85, Chikuniva seconda in 1’05”0 e Castiglioni terza in 1’05”01! 16 punti per gli Acqua Centurions, 9 per i Toronto Titans, questo vuol dire sorpasso!

20:45 Partite!

20:45 Tocca prima alle donne: Wog Kelsey (TOR), Sztandera Dominika (TOR), Vall Jessica (ENS), Chikunova Evgenia (ENS), Castiglioni Arianna (AQC), Carraro Martina (AQC), Belonogoff Tatiana (DCT), Temnikova Maria (DCT).

20:42 Adesso qualche minuto di pausa prima della rana, dove gli azzurri potranno macinare una valanga di punti.

20:40 CECCON! Vince l’azzurro in 51.95, Thomas porta alla sua squadra la bellezza di 15 punti! Secondo Vazaios e terzo Knox. Grazie anche al quinto posto di Scozzoli gli Acqua Centurions si riportano a 5 lunghezze dai canadesi!

20:39 Ci sono Ceccon e Scozzoli nei 100m misti maschili!

20:37 Doppietta per Hansonn e Sanchez, i Toronto Titans volano a 307 punti in seconda posizione. In testa ancora gli Energy Standard (342.5), gli azzurri devono recuperare (289).

20:35 Tocca ai 100 misti femminili!

20:33 Rylov e Mahoney portano 19 punti agli Energy Standard grazie a numerosi jackpot. Gli Acqua Centuriso hanno 11 punti da recuperare sui Toronto Titans.

20:30 Questi i partenti dei 100 dorso maschili: Ryan Shane (TOR), Pratt Cole (TOR), Mahoney Travis (ENS) Rylov Evgeny (ENS) Ciampi Matteo (AQC), Rivolta Matteo (AQC), Pebley Jacob (DCT), Hollard Tristan (DCT).

20:27 Vince Masse in 56”52 per i Toronto Titans, che piazzano anche Deloof terza, sorpasso quindi per i canadesi sugli azzurri, che si sono dovuti difendere con Di Liddo (ottava) e Barrat.

20:24 In acqua per i 100 dorso femminili: Masse Kylie( TOR ), Bratton Lisa (TOR), Davied Georgia (ENS), Kubova Simona (ENS), Di liddo Elena (AQC), Barratt Holly (AQC), Deloof Ali (DCT), Nazieblo Klaudia (DCT).

20:22 Vince Le Clos con una rimonta pazzesca nell’ultima vasca (1’51”70). Seconda posizione per Harting, terza per De Deus. Gli Acqua Centurios allungano nuovamente sui Toronto Titans, 271 a 267 punti. Energy Standard ampiamente in testa con 307.50,

20:20 Partiti!

20:18 Ecco la start-list dei 200m farfalla maschili: Litchfield Max (TOR), Razzetti Alberto (TOR), Zirk Kregor (ENS) Le Clos Chad (ENS), De Deus Leonardo (AQC) Kalisz Chase (AQC), Harting Zach (DCT), murphy Camden (DCT).

20:15 Assurda prestazione di McIntosh, che riporta i Toronto Titans ad un punto dagli Acqua Centurios. Dietro seconda e terza posizione Jakabos (DCT) e Rosendahl Bach (ENS).

20:12 Queste le partenti dei 200m farfalla femminili: Stephens Laura (TOR), McIntosh Summer (TOR), Harvey Mary-Sophie (ENS) Rosendahl Bach Helena (ENS), Taylor Laura (AQC) Polieri Alessia (AQC), Groves Madeline (DCT),Jakabos Zsuzsanna (DCT).

20:10 Prestazione enorme per gli azzurri: primo Miressi con 46”30, Ceccon è secondo con 46”43. Gara favorevole agli Acqua Centurions che salgono a 254 punti contro gli 289.5 degli Energy Standard.

20:07 Tocca ai 100m stile libero maschili, ci sono Miressi, Ceccon e Kolesnikov!

20:06 Doppietta per gli Energy Standard: tocca per prima Haughey in 51”22, seconda Sjostrom in 51”55, terzo posto per Hopkin con 52”22. Indietro Di Pietro che con la sua ottava posizione non porta punti agli Acqua Centurion.

20:04 PARTITE!

20:02 Le atlete stanno facendo il proprio ingresso a bordo vasca!

19.59 Si parte con i 100m femminili, questi gli iscritti alla gara: Coleman Michelle (TOR), Wasick Kasia (TOR), Haughey Siobhan (ENS), Sjostrom Sarah (ENS), Kamaneva Mariia (AQC), Di Pietro Silvia (AQC), Hopkin Anna (DCT), Bruhn Annika (DCT).

19:56 Allacciate le cinture perchè ormai ci siamo, lo show, con tante stelle internazionali impegnate, è assicurato!

19:53 Oggi troveremo in acqua tantissimi azzurri, tra tutti spicca sicuramente il nome di Federica Pellegrini, all’ultima esperienza agonistica della sua carriera, ma non vanno dimenticati i vari Martinenghi, Carraro, Pilato, Ceccon, Castiglioni, Zazzeri e tanti altri.

19:50 Questo il programma delle gare odierne: 100 sl, 200 farfalla, 100 dorso, 100 misti, 100 rana, 50 farfalla, 200 sl, staffetta mista 4×100 misti, 400 misti, 50 sl skins.

19:47 Dopo la giornata di gare di ieri la situazione è la seguente: gli Energy Standard sono in testa con 262,5 punti, gli Acqua Centurion si trovano in seconda posizione con 241, i Toronto Titans sono terzi con 233 e infine i DC Trident quarti con 173.5.

19:44 La Champions League del nuoto prevede che si gareggi in vasca da 25m.

19:41 Questa la formula del torneo: 10 squadre si daranno battaglia, dopo i primi 10 match di regular season le migliori sei squadre andranno ai play-off, ci sarà poi un ulteriore undicesimo scontro tra le squadre che si sono classificate dalla settima alla decima posizione nella regular season, le prime due raggiungeranno le altre ai play-off.

19:38 Si prospetta una serata di grande spettacolo alla piscina Scandone di Napoli, dove fino al 30 settembre andrà in scena la regular season.

19:35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della terza edizione dell’International Swimming League.

