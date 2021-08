CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gara della lotta ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Fari puntati in casa Italia su Frank Chamizo, che fa il suo debutto in Giappone nelle eliminatorie dei 74 kg stile libero con l’obiettivo di conquistare il pass per la finalissima di domani.

Il fuoriclasse azzurro entrerà in gara agli ottavi di finale contro l’ostico georgiano Avtandil Kentchadze, per poi entrare eventualmente in rotta di collisione ai quarti con uno tra l’ucraino Vasyl Mykhailov e l’azero Turan Bayramov. Nella sessione serale nipponica (alle ore 11.15 italiane) andranno poi in scena le semifinali, dove si profila una possibile sfida stellare tra Chamizo e l’americano Kyle Dake.

Dall’altra parte del tabellone non dovrebbe avere grandi problemi il russo Zaurbek Sidakov, vincitore degli ultimi due Campionati Mondiali e grande favorito per il titolo a cinque cerchi, che si appresta dunque a raggiungere la finale per l’oro in attesa di capire chi dovrà affrontare tra Chamizo e Dake.

Si comincia alle ore 4 della notte italiana con i primi ripescaggi dei 57 kg, mentre gli ottavi di finale (con Chamizo-Kentchadze primo incontro) dei 74 kg cominceranno alle 4.30. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: LPS/Luigi Mariani