Lotta, a che ora combatte Frank Chamizo: programma Olimpiadi Tokyo 2020 turno per turno

La UWW, ovvero la federazione internazionale della lotta, ha effettuato la prova peso per i 16 atleti qualificati nei -74 kg dello stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. L’Italia è rappresentata da Frank Chamizo, testa di serie numero 1, che esordirà contro il georgiano Kentchadze.

Gli ottavi prenderanno il via alle ore 04.30 italiane di domani, giovedì 5 agosto, proprio con il match dell’azzurro. Al termine degli ottavi si disputeranno subito i quarti di finale, poi gli atleti tireranno il fiato fino alle ore 11.15 italiane, quando si terranno le semifinali.

Il momento della verità arriverà venerdì 6 agosto: dopo i ripescaggi delle ore 04.00 italiane, le finali che assegneranno i bronzi prima e l’oro poi, si disputeranno a partire dalle ore 12.30 italiane.

Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1, ed in streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sul canale tv Rai 2. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Di seguito il calendario completo (con gli orari italiani) dei -74 kg dello stile libero della lotta alle Olimpiadi di Tokyo.

PROGRAMMA -74 KG STILE LIBERO LOTTA OLIMPIADI TOKYO

Giovedì 5 agosto

Ore 04.30 Ottavi stile libero -74 kg Chamizo-Kentchadze (Georgia)

A seguire Quarti stile libero -74 kg

Ore 11.15 Semifinali stile libero -74 kg

Venerdì 6 agosto

Ore 04.00 Ripescaggi stile libero -74 kg

Ore 12.30 Finali stile libero -74 kg

Diretta tv Eurosport 1, Rai 2

Diretta streaming Eurosport Player, Discovery+, DAZN

Foto: LPS / Luigi Mariani