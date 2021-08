CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Ganna, Consonni, Milan e Lamon nella storia: gli azzurri sono campioni olimpici nell’Inseguimento a squadre – Il record del mondo degli azzurri – Come l’Italia ha battuto la Danimarca nella finale per l’oro – VIDEO Il successo da brividi di Ganna, Consonni, Milan e Lamon

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quarta giornata olimpica di Tokyo 2020 riservata al ciclismo su pista. Dopo lo storico successo olimpico ottenuto nella giornata di ieri da parte del nostro quartetto azzurro formato da Filippo Ganna, Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon, oggi vi sarà l’esordio del campione olimpico uscente dell’Omnium Elia Viviani.

Il veronese della Cofidis sarà chiamato alla difficile impresa di difendere l’oro conquistato cinque anni fa a Rio in questa specialità, ma il portabandiera della Nazionale Italiana è sicuro di poter far bene poiché supportato da una buona condizione fisica. Da sottolineare il fatto che, rispetto a cinque anni fa, l’Omnium avverrà in una sola giornata rispetto alle due di Rio. Dunque quest’oggi si svolgeranno lo scratch, tempo race, gara ad eliminazione e la finalissima della corsa a punti.

Di sicuro nessuno potrà permettersi di sottovalutare un campione come Elia Viviani, ma la strada verso la riconferma sarà in salita, visto che il veneto non partirà tra i favoriti del giorno dopo un periodo contraddistinto da alti e bassi e spesso lontano dalla pista. Da tenere d’occhio il campione del mondo Benjamin Thomas (Francia), l’argento iridato Jan Willem Van Schip (Olanda), il campione europeo e terzo ai Mondiali 2020 Matthew Walls (Gran Bretagna) e il vice campione continentale Yauheni Karaliok (Bielorussia).

Abbiamo dunque il Keirin femminile con i quarti di finale, le semifinali, la finale tra il dodicesimo e il settimo posto, e quella dal sesto all’oro olimpico. Viste le prestazioni di ieri, spiccano sicuramente i nomi della campionessa del mondo Hinze per la Germania, e quella europea Starikova per l’Ucraina. Da non sottovalutare poi l’olandese Van Riessen, la britannica Marchant e la tedesca Friedrich.

Passiamo infine alla Velocità individuale maschile. Nella giornata odierna andranno in scena gli ottavi di finale, i ripescaggi, i quarti di finale, e la finale dal quinto all’ottavo posto. Viste le qualifiche e i sedicesimi di ieri, i super favoriti del giorno saranno sicuramente i due olandesi Lavriesen e Hoogland, rispettivamente primo e secondo agli ultimi Mondiali, e i britannici Kenny, campione olimpico uscente, e Carlin. Da non sottovalutare il detentore del record del mondo Paul (Trinidad & Tobago), la medaglia di bronzo di Rio Dmitriev (Comitato Olimpico Russo), Awang (Malesia), terzo agli ultimi Mondiali, e il campione europeo Levy (Germania).

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE della quarta giornata olimpica riservata al ciclismo su pista dalle ore 8.30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse