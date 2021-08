CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.04 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

23.04 Diamo un’occhiata alle statistiche del match! 5 ace per la ceca contro i 4 dell’azzurra che ha trovato anche 6 doppi falli contro i 4 di Kvitova. 68% di punti vinti da Giorgi con la prima e 58% con la seconda contro il 60% con la prima dell’ex #1 al mondo e il bassissimo 29% ottenuti con la seconda. 6 palle break salvate su 11 da Kvitova contro le 6/9 dell’italiana che ha ottenuto 73 punti contro i 57 della ceca.

23.01 Camila Giorgi show a Montreal! L’azzurra vola ai quarti di finale contro Coco Gauff demolendo con un doppio 6-4 la ceca Petra Kvitova, bissando il successo del 2018 a Sydney! Inarrestabile l’italiana che dà seguito alle vittorie contro Elise Mertens e Nadia Podoroska dopo due set dominati nonostante la serie di break da entrambe le parti e il 4-1 del primo parziale. Dalla 71esima posizione, la marchigiana è virtualmente è 54^: continuerà la propria scalata?

FINE SECONDO SET

6-4 CAMILA GIORGI VOLA AI QUARTI!!!!! SPETTACOLO DELL’AZZURRA CONTRO PETRA KVITOVA!!!!

0-40 TRE MATCH POINT GIORGI!!!!! L’azzurra continua a spingere sul diritto avversario.

0-30 Errore in uscita dal servizio della ceca.

0-15 Volée in rete di Kvitova nel tentativo di attaccare.

5-4 SERVIZIO A ZERO DI GIORGI! L’italiana resta avanti: Kvitova dovrà allungare il match.

40-0 Prima al corpo dell’italiana.

30-0 GIORGI DOMINANTE SULLA DIAGONALE DI ROVESCIO!!!!

15-0 Pessimo rovescio di Kvitova in risposta.

4-4 SI SALVA KVITOVA! La ceca annulla due palle break e conferma il break.

AD-40 Ottima prima di Kvitova e diritto diagonale vincente.

40-40 Risposta lunga dell’italiana.

40-AD SILURO DI DIRITTO DI GIORGI!!! SECONDA CHANCE PER LEI

40-40 Ace di Kvitova.

30-40 PALLA BREAK GIORGI!!!! L’AZZURRA DEVE APPROFITTARNE!!!!

30-30 DOPPIO FALLO KVITOVA!!!!

30-15 Rovescio lungo di Giorgi dal centro del campo dopo il rovescio di Kvitova.

15-15 Buona prima di Kvitova.

0-15 Risposta profonda di diritto di Giorgi e chiusura diagonale.

4-3 NOOOOOO!!!! DOPPIO FALLO GIORGI!!!!! Controbreak ripetuto dalla ceca.

30-40 PALLA DEL CONTROBREAK!!!! Diritto in rete di Giorgi dopo l’accelerazione della ceca.

30-30 Lungo il diritto di Giorgi dopo la profondità trovata da Kvitova.

30-15 Palla corta della ceca che poi chiude con il rovescio addosso all’azzurra.

30-0 Servizio e rovescio lungolinea di Giorgi.

15-0 Ace esterno dell’italiana.

4-2 BREAK GIORGI!!! L’azzurra spinge ancora in risposta e alla quinta chance strappa il servizio.

40-AD ALTRO BOLIDE DI GIORGI IN RISPOSTA E PALLA BREAK!

40-40 Diritto vincente di Kvitova dal centro del campo sfruttando lo spazio libero lasciato da Giorgi.

40-AD ALTRA CHANCE GIORGI! Ennesimo errore di Kvitova in uscita dal servizio.

40-40 Risposta in rete dell’azzurra.

40-AD PALLA BREAK GIORGI!!!! Altro diritto profondo che manda in difficoltà la ceca.

40-40 LUNGO IL DIRITTO DI GIORGI! L’azzurra non riesce ad affondare il colpo in risposta.

30-40 Ottima prima della ceca.

15-40 DUE PALLE BREAK GIORGI!!!! Diritto vincente dell’azzurra dopo essersi aperta il campo.

15-30 Doppio fallo di Kvitova.

15-15 Gran diritto dal centro del campo di Giorgi.

15-0 Scappa via il diritto dell’italiana dal centro del campo.

3-2 Servizio a zero di Giorgi che conduce il secondo set.

40-0 Buona prima dell’italiana.

30-0 Pessimo back di rovescio di Kvitova dopo l’attacco di diritto di Giorgi.

15-0 Risposta lunga della ceca.

2-2 Break confermato e tutto da rifare per l’azzurra.

AD-40 Ottima prima di Kvitova.

40-40 Diritto vincente di Giorgi dal centro del campo.

40-30 Kvitova show con il rovescio! Diagonale vinta dalla ceca che chiude in controtempo con la volée di rovescio.

30-30 PASSANTE DI GIORGI! Attacco leggero della ceca e vincente dell’azzurra.

30-15 Servizio e diritto di Kvitova.

15-15 Rovescio lungo dell’azzurra dal centro del campo.

0-15 Ottima risposta di Giorgi.

2-1 CONTOBREAK DI KVITOVA!!! Diritto vincente della ceca che torna in partita.

40-AD TERZA CHANCE PER LA CECA!

40-40 Servizio e diritto diagonale dell’italiana.

30-40 DIRITTO POTENTE DI GIORGI! Bravissima l’azzurra dopo il lob della ceca.

15-40 KVITOVA AGGRESSIVA IN RISPOSTA! Gran rovescio dal centro del campo.

15-30 Doppio fallo dell’italiana.

15-15 Diagonale di rovescio spaziale di Kvitova: Giorgi immobile.

15-0 Risposta lunga della ceca.

2-0 BREAK GIORGI!!!!!! L’azzurra recupera con il rovescio e l’attacco in controtempo di Kvitova termina in rete.

15-40 DUE PALLE BREAK GIORGI!!!!! L’azzurra attacca con il diritto diagonale.

15-30 Kvitova sale in cattedra con il diritto dal centro del campo.

0-30 DIRITTO PAZZESCO DI GIORGI!!!! L’azzurra sale in cattedra con il recupero dopo l’accelerazione di Kvitova.

0-15 Ottima risposta profonda di diritto di Giorgi.

1-0 Giorgi comincia alla grande al servizio.

AD-40 Risposta lunga della ceca.

40-40 Ottima risposta di Kvitova con il rovescio.

AD-40 Servizio e diritto diagonale di Giorgi.

40-40 Risposta sbagliata da Kvitova sulla seconda morbida di Giorgi.

30-40 Ace centrale di Giorgi.

15-40 DUE PALLE BREAK KVITOVA! Gran rovescio lungolinea della ceca.

15-30 Bravissima Giorgi con il rovescio in uscita dal servizio.

0-30 Diritto diagonale vincente di Kvitova.

0-15 Passante di Kvitova dopo la palla corta in risposta.

INIZIO SECONDO SET

22.06 Camila Giorgi vince il primo parziale! L’azzurra si porta avanti grazie ai due break ottenuti nel quarto e decimo gioco e conquista il set per 6 giochi a 4 al primo tentativo. Qualche occasione sprecata per una fallosa Kvitova che nonostante il break del nono gioco non ha sfruttato due palle break.

FINE PRIMO SET

6-4 PRIMO SET GIORGI!!!!! L’azzurra piazza il break e si porta avanti nel match.

15-40 DUE SET POINT GIORGI!!! Risposta profonda vincente dell’azzurra.

15-30 Risposta profonda di diritto diagonale di Giorgi.

15-15 Doppio fallo della ceca.

15-0 Diritto diagonale vincente di Kvitova.

5-4 CONTROBREAK KVITOVA!!!! La ceca allunga il primo set.

40-AD TERZA CHANCE DI BREAK DEL SET PER KVITOVA!!!

40-40 Ottima diritto di Giorgi in uscita dal servizio.

30-40 BREAK POINT KVITOVA! Che recupero della ceca con il diritto.

30-30 Doppio fallo dell’italiana.

30-15 Diritto in rete dal centro del campo per Giorgi.

30-0 Che profondità di Giorgi! Rovescio aggressivo e Kvitova lenta in uscita dalla risposta.

15-0 In corridoio la risposta di Kvitova.

5-3 Nessun problema per la ceca ma ora Giorgi può chiudere il set.

40-0 Gran rovescio profondo di Kvitova: difesa in rete dell’azzurra.

30-0 Diritto lungo di Giorgi in risposta.

15-0 Buona prima della ceca.

5-2 GIORGI PAZZESCA SIN QUI! La ceca dovrà allungare il set.

40-30 Prima centrale di Giorgi.

30-30 Di poco a lato il diritto diagonale dell’azzurra.

30-15 Ottima risposta di Kvitova.

30-0 Servizio e rovescio dell’azzurra.

15-0 Rovescio diagonale pazzesco di Giorgi.

4-2 Servizio e rovescio diagonale di Kvitova che reagisce.

40-30 Poco statica con i piedi Giorgi con il rovescio.

30-30 Prima centrale della ceca.

15-30 Diritto sul nastro dell’azzurra.

0-30 Errore in uscita dal servizio della ceca.

0-15 CHE RISPOSTA DI DIRITTO DI GIORGI!!!

4-1 GIORGI SHOW!!!! Break confermato e altro servizio a zero dell’azzurra.

40-0 Altro rovescio sbagliato dalla ceca.

30-0 Diritto lungo di Kvitova in risposta.

15-0 Ace centrale di Giorgi.

3-1 BREAK GIORGI!!!! Diritto lungo di Kvitova in uscita alla seconda di servizio.

40-AD PALLA BREAK GIORGI!!!! DIRITTO IMPRESSIONANTE DELL’AZZURRA

40-40 Continua a spingere l’azzurra in risposta e con il rovescio manda fuori giri Kvitova.

40-30 Gran diritto in allungo di Giorgi in risposta.

40-15 Diritto vincente in cross di Kvitova.

30-15 Diritto lungo di Giorgi in risposta.

15-15 Doppio fallo della ceca.

15-0 In corridoio il rovescio in spinta di Giorgi.

2-1 Servizio a zero della marchigiana.

40-0 Ace di Giorgi.

30-0 Giorgi continua a insistere sul diritto di Kvitova.

15-0 Servizio e diritto profondo di Giorgi.

1-1 Ace di Kvitova e servizio a zero.

40-0 Altro servizio vincente della ceca.

30-0 Errore in risposta di Giorgi.

15-0 Ottima prima di Kvitova.

1-0 Giorgi resiste al servizio e dopo aver annullato la palla break si trova in vantaggio nel primo set.

AD-40 Scappa via il diritto in risposta.

40-40 Bravissima l’azzurra a rimontare nello scambio dopo il lob di Kvitova.

40-AD PALLA BREAK KVITOVA! Altro doppio fallo dell’italiana.

40-40 Scappa via il rovescio diagonale dell’azzurra.

40-30 Diritto profondo di Giorgi in uscita dal servizio.

30-30 Servizio e diritto diagonale della marchigiana.

15-30 Doppio fallo dell’azzurra.

15-15 Prima vincente di Giorgi.

0-15 Diritto diagonale vincente di Kvitova dal centro del campo.

0-0 Si comincia a Montreal! Batte l’italiana.

INIZIO PRIMO SET

21.19 Si sta concludendo il riscaldamento: secondo precedente dopo i quarti di finale vinti dall’azzurra a Sydney 2018.

21.17 Petra Kvitova torna in campo dopo una prova non esaltante contro la francese Ferro battuta con un doppio 6-4 dopo il bye al primo turno.

21.15 L’azzurra ha battuto nei primi due turni di Montreal Elise Mertens per 6-3 7-5 e l’argentina Nadia Podoroska per 6-2 6-4, confermandosi in ottima condizione dopo la stagione su erba e le Olimpiadi di Tokyo che l’hanno vista raggiungere i quarti di finale.

21.13 In palio i quarti di finale contro Coco Gauff che ha vinto a tavolino contro Johanna Konta ritiratasi agli ottavi di finale.

21.11 La marchigiana doveva giocare sul secondo campo più importante come terzo match dalle 18 solo che i match si sono prolungati: la spagnola Sorribes Tormo ha vinto per 6-7 6-0 6-3 contro la ceca Siniakova. Adesso in campo Pliskova contro Anisimova.

21.09 Nel primo match di giornata sul campo centrale invece Aryna Sabalenka ha spazzato via Rebecca Marino per 6-1 6-3 conquistando i quarti di finale contro la connazionale Azarenka.

21.06 In programma come terzo match a partire dalle ore 18 italiane sul Court Rogers, l’azzurra è stata spostata sul Campo Centrale su cui è appena terminata la sfida vinta da Vika Azarenka contro Maria Sakkari per 6-4 3-6 7-6.

21.04 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e la ceca Petra Kvitova, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo singolare femminile WTA di Montreal 2021 in Canada.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e la ceca Petra Kvitova, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo singolare femminile WTA di Montreal 2021 in Canada, in programma come terzo match a partire dalle ore 18 italiane sul Court Rogers. Indicativamente, dunque, l’incontro dell’azzurra potrebbe cominciare nella seconda serata italiana, ma tutto dipenderà dalla durata dei match precedenti.

L’azzurra battuto nei primi due turni di Montreal Elise Mertens e Nadia Podoroska, confermandosi in ottima condizione dopo la stagione su erba e le Olimpiadi di Tokyo che l’hanno vista raggiungere i quarti di finale. La qualità del gioco attuale della tennista marchigiana potrebbe infastidire non poco la numero 7 del ranking mondiale Petra Kvitova che parte comunque con i favori del pronostico, nonostante una prova non troppo convincente nel turno precedente contro Fiona Ferro, nel quale la ceca non è apparsa al meglio della propria forma fisica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e la ceca Petra Kvitova, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo singolare femminile WTA di Montreal 2021 in Canada con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come terzo match a partire dalle ore 18 italiane sul Court Rogers. La sfida sarà disponibile sarà trasmesso in diretta tv (in chiaro) su SuperTennisTV ed in diretta streaming gratuita su supertennis.tv. Buon divertimento!

