CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito in questa nottata di ciclismo alle Paralimpiadi di Tokyo 2021. Si riprenderà alle ore 06.30, ci sentiamo tra un paio d’ore.

04.20 Tripletta d’argento per l’Italia in questa nottata di cronometro con Luca Mazzone (H2), Fabrizio Cornegliani (H1), Francesca Porcellato (H1-H3).

04.18 FRANCESCA PORCELLATO ARGENTO nella cronometro H1-H3. L’azzurra chiude nla gara in 33:30.52 e chiude alle spalle della tedesca Annika Zeyen (32:46.97). La polacca Renata Kaluza completa il podio (33:50.32), la statunitense Alicia Dana ha avuto problemi con la catena ed è sesta.

04.16 FABRIZIO CORNEGLIANI ARGENTO! Secondo posto per l’azzurro nella cronometro H1 col tempo di 45:44.56. L’oro finisce al collo del sudafricano Nicolas Pieter du Preez (43:49.41), terzo il belga Maxime Hordies (47:01.23).

04.10 Francesca Porcellato terza dopo 8 km col tempo di 16:25.32. L’azzurra è alle spalle della statunitense Alicia Dana (15:51.33) e la tedesca Annika Zeyen (16:16.84).

04.00 Partita anche Francesca Porcellato, che va a caccia della medaglia d’oro.

03.55 Fabrizio Cornegliani secondo dopo 8 km negli H1 col tempo di 21:59.39, a 18 secondi dal sudafricano Nicolas Pieter du Preez (21.31.79).

03.50 LUCA MAZZONE ARGENTO! L’azzurro è secondo nella cronometro H2 ma per appena 26 centesimi! Che sfortuna per il nostro portacolori, che col crono di 31:23.79 si deve inchinare allo spagnolo Sergio Garrote (31:23.53).

03.40 Paolo Cecchetto quinto nella cronometro H3. L’azzurro chiude col tempo di 44:03.16 nella gara vinta dall’austriaco Walter Ablinger (43:39.17) davanti al tedesco Vico Merklein (43:41.06) e allo spagnolo Luis Miguel Garcia (43:48.68).

03.37 Luca Mazzone secondo al primo intermedio: dopo 8 km l’azzurro transita in 15:31.81, a un paio di secondi dallo spagnolo Sergio Garrote Munoz (15:29.15).

03.25 Paolo Cecchetto è quinto ai 16 km col tempo di 29:22.50. L’austriaco Walter Ablinger primeggia con 29.01:20, in vantaggio minimo sul russo Ruslan Kuznetsov (29:02.63) e sullo spagnolo Luis Miguel Garcia (29:02.39).

03.21 Partito Luca Mazzone tra gli H2, grande favorito della vigilia.

03.10 Inizio lento per Paolo Cecchetto: dopo 8 km è sesto in 14:36.91. In testa il russo Ruslan Kuznetsov (14:08.67), il terzo posto è lontano 17 secondi.

03.02 Diego Colombari conclude al quarto posto la cronometro H5 col tempo di 41:21.29. A vincere la gara è stato l’olandese Mitch Valize (38:12.94) davanti al francese Loic Vergnaud (39:15.16) e all’irlandese Gary O’Reilly (39:36.46).

02.45 Diego Colombari quinto ai 16 km col tempo di 27:18.59. L’azzurro è a un minuto esatto dal terzo posto occupato dall’irlandese Gary O’Reilly.

02.25 Diego Colombari transita al primo intermedio: 13:15.16 dopo 8 km, al momento è sesto in classifica sui nove partecipanti. Primeggia l’olandese Mitch Valize in 12:23.14.

02.14 Grande attesa per Luca Mazzone, la stella degli H2 che scatterà alle 03.21. Fabrizio Cornegliani favorito tra gli H1, partirà alle 03.31. Francesca Porcellato la stella annunciata delle H1-3, partirà alle 03.45.

02.12 Paolo Cecchetto chiuderà la gara degli H3 partendo alle 02.55. Katia Aere e Ana Maria Vitelaru tra le H4-H5 con partenza alle 03.08 e alle 03.09.

02.10 Il primo italiano in gara sarà Diego Colombari tra gli H5 (partirà alle 02.13).

02.07 L’Italia sogna in grande in questa giornata riservata alle cronometro e punta a una sfilza di medaglie. Paolo Cecchetto (MH3), Luca Mazzone (MH2), Fabrizio Cornegliani (MH1) e Francesca Porcellato (WH3) vanno a caccia addirittura dell’oro.

02.05 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di ciclismo di oggi (martedì 31 agosto) alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Programma Paralimpiadi oggi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di ciclismo di oggi (martedì 31 agosto) alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia vuole subito essere protagonista nella prima giornata riservata alle prove a cronometro, dove vedremo all’opera tutti gli undici azzurri convocati per i Giochi. Il percorso sarà duro e molto tecnico, con diversi strappi e pochissimi tratti pianeggianti. I nostri portacolori hanno tutte le carte in regola per puntare estremamente in alto e potrebbe arrivare un succulento bottino di medaglie da parte della nostra spedizione.

Paolo Cecchetto (MH3), Luca Mazzone (MH2), Fabrizio Cornegliani (MH1) e Francesca Porcellato (WH3) sono degli autentici fuoriclasse con palmares da urlo tra titoli mondiali ed europei, l’obiettivo è quello di mettere la firma anche nella rassegna a cinque cerchi. Gli handibikers sono i più attesi, ma attenzione anche ai ciclisti, alla categoria MC4 e al triciclo: potrebbe davvero essere una giornata meravigliosa per gli azzurri nelle gare contro il tempo che precedono poi le prove in linea.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare di ciclismo di oggi (martedì 31 agosto) alle Paralimpiadi di Tokyo 2020: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 02.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: profilo Facebook Luca Mazzone